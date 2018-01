Milan | può accadere l' imponderabile | ma c' è una brutta notizia per Gattuso

Milan - proposto lo scambio a sorpresa e si può chiudere : i tifosi approvano Video : Il # Milan si è lanciato verso la sosta di campionato con una vittoria importantissima ottenuta a San Siro contro il Crotone. Questo risultato consente a Gattuso di preparare la seconda parte di stagione con un po’ di tranquillita' in più, anche alla luce del fatto che gli acquisti estivi stanno iniziando a rendere quanto ci si aspettava. E’ stato proprio il capitano rossonero Bonucci a risolvere la partita contro il Crotone, scacciando via le ...

Milan - poker di giocatori nel mirino e può arrivare il colpo a parametro zero Video : Sara' un mercato di gennaio imprevedibile quello che attende il Milan, in cerca di qualche occasione per poter puntellare la rosa. Come infatti ribadito da Fassone e Mirabelli, difficilmente il Milan interverra' sul mercato [Video] di gennaio se non si presenteranno delle condizioni molto favorevoli. A tal proposito, tra i tanti nomi accostati ai rossoneri in questi primi giorni di mercato, c’è un vecchio pallino del Milan: si tratta di Jack ...