Microsoft Surface | niente nuovi dispositivi nella prima metà del 2018? Windows 10

Surface Phone : Microsoft cerca nuovi ingegneri per il comparto fotografico [Rumor] : Recentemente sono stati resi pubblici una serie di brevetti che fanno riferimento ad un futuro dispositivo con doppio display prodotto a Microsoft; stiamo parlando di Project Andromeda (conosciuto anche con il nome di Surface Phone). Dopo l’annuncio di lavoro pubblicato su Microsoft Carrers che riportava la ricerca del Colosso di Redmod su un ingegnere software esperto nel campo dell’implementazione del processore Qualcomm Snapdragon ...

L'idea di Microsoft : telefono - tablet e pc insieme. Il Surface Phone : Questo dispositivo, stando ai brevetti depositati, dovrebbe avere una struttura pieghevole con due display OLED collegati l'uno all'altro ma anche separabili....

Microsoft - il Surface Book 2 in primavera arriverà anche in Italia : Era stato presentato lo scorso ottobre, ma in Italia bisognerà aspettare ancora fino a metà febbraio. Il Surface Book 2 di Microsoft arriverà anche nel Belpaese, a partire da questa primavera, con in dotazione una tastiera con layout Italiano: i preordini saranno aperti tra circa un mese. La seconda generazione dell’ibrido noteBook/tablet di Microsoft è attualmente prodotto in due dimensioni di schermo, 13,5 e 15 pollici, ...

Microsoft - con Surface un cambio di strategia a lungo atteso : Ci sono voluti mesi, anzi anni considerando la data di esordio dei primi dispositivi Surface prodotti ufficialmente da Microsoft e risalenti alla lontana estate del 2012, ma ormai siamo in dirittura di arrivo. La notizia dell’arrivo del nuovo Surface Book 2 anche in Italia, seppur a quanto si è appreso nella seconda tranche di disponibilità per il mercato europeo, apre le porte per nuove valutazioni e nuove probabili strategie dietro a questa ...

Microsoft : sbatti il Surface in prima pagina - : In realtà, con il suono, l'uomo in abito scuro, il braccio destro del cattivo di turno, sta minacciando l'uomo seduto sulla panca, un poliziotto pieno di debiti, mostrandogli un video in streaming ...

Microsoft Store : nuovi sconti invernali su Surface e Xbox : Dopo le offerte del Black Friday e quelle relative al periodo natalizio, il Microsoft Store italiano lancia delle nuove e interessanti promozioni invernali. Surface Il nuovo Surface Pro 2017 resta in assoluto il miglior 2-in-1 attualmente disponibile sul mercato ed offre la migliore esperienza Windows 10 in mobilità. Il suo prezzo è scontato in quasi tutte le sue varianti con un risparmio che parte da 55 euro fino ad arrivare a un massimo di ...

