Metal Gear Survive requisiti di sistema per PC minimi e consigliati

Metal Gear Survive : ecco i requisiti tecnici PC : Metal Gear Survive verrà lanciato nella stessa data sia per PC che per console riporta VG247.Konami ha rivelato i requisti mini e consigliati, si tratta di specifiche tecniche modeste anche perché, considerando che il gioco utilizza lo stesso motore di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, non potevamo nemmeno aspettarci requisiti particolarmente alti.Purtroppo non sono stati specificati nelle specifiche gli FPS a cui girerà il gioco.Read ...

Metal Gear Survive : un video mostra la beta a confronto su PS4 Pro e Xbox One X : Le ultime informazioni su Metal Gear Survive, lo spin-off della celebre serie ambientato dopo gli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, ci parlavano dell'assenza delle ormai famose loot box, oggi il titolo torna sotto i riflettori grazie alla nuova analisi condotta da Digital Foundry.Infatti, una prima analisi era stata già condivisa in rete e riguardava la campagna single player su PlayStation 4 Pro, ora il nuovo video comparativo, ci ...

In Metal Gear Survive non ci saranno loot box e non sarà pay-to-win : Pochi giorni fa vi avevamo riportato interessanti notizie su Metal Gear Survive che ci parlavano della presenza delle microtransazioni all'interno del gioco. Ora il producer Yuji Korekado interviene a chiarire la questione a Official PlayStation Magazine.Come segnala Gamingbolt, innanzitutto il producer ha parlato del gioco ricordando che Metal Gear Survive è uno spin-off della famosa serie: "i fan e i giocatori in generale hanno preso Metal ...

Metal Gear Survive Provato - le impressioni dalla Open Beta : L'avvento sulla scena videoludica di Metal Gear Survive è stato indubbiamente salutato con un velo di sospetto dai videogiocatori più stagionati: l'assenza in cabina di regia del deus ex machina della serie, Hideo Kojima, proietta infatti non poche ombre sulla produzione, con tantissimi utenti che si domandano se effettivamente questo spin off della saga saprà tenere il passo con i predecessori o se rappresenterà l'inizio della fine per il brand ...

Metal Gear Survive : un video analizza le prestazioni della campagna single player su PS4 Pro : Metal Gear Survive, il nuovo spin-off della famosa serie ambientato dopo gli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, lo abbiamo visto in azione poco tempo fa nel trailer dedicato alla modalità co-op.Il gioco è attualmente in fase open beta e bisognerà attendere ancora un po' prima della sua uscita, ma a quanto pare Digital Foudry è già al lavoro e ci propone un'interessante analisi delle prestazioni della campagna single player di Metal ...

Metal Gear Survive : la modalità co-op si mostra nel nuovo trailer : Metal Gear Survive, il titolo di Konami disponibile attualmente in open beta per PlayStation 4 e Xbox One, è il nuovo spin-off della famosa serie ambientato dopo gli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes.Nella beta in corso, come probabilmente saprete, sono incluse due mappe con tre missioni per la modalità co-op e, proprio alla cooperativa, è dedicato il nuovo gameplay trailer riportato da Gematsu, visibile qui di seguito:Vi ricordiamo ...

Beta disponibile per Metal Gear Survive - sempre connessi per giocare e avrà microtransazioni : Oggi è un gran giorno per tutti i fan di Metal Gear: Konami ha comunicato che è disponibile per l'Europa la Beta di Metal Gear Survive su PS4 e Xbox One. A partire da oggi 18 gennaio, fino al 21 gennaio 2018, i fan potranno provare le nuove caratteristiche della modalità co-op che include nuove missioni ed eventi live. La Beta include due mappe con tre missioni per la modalità co-op. I partecipanti alla Beta potranno ottenere questi oggetti ...

Metal Gear Survive : Connessione Internet costante e Microtransazioni : Dopo aver deciso di stravolgere la serie Metal Gear Solid con Survive, Konami ha annunciato una duplice combo che conferisce al titolo un bel colpo di grazia, parliamo sia della Connessione Internet costante che della presenza delle Microtransazioni. Metal Gear Survive precipita nel baratro Che molti non vedano di buon occhio “Survive” non vi sono dubbi, ma la duplice e dubbia decisione di Konami di rendere il titolo ...

Metal Gear Survive data di uscita e problemi del gioco : A seguito dell'ipercriticato Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Metal Gear Survive si presenta come uno spin-off della saga in cui gli eventi si sviluppano tra il prologo Ground Zeroes ed il già citato The Phantom Pain. Il gioco, di cui è stata recentemente annunciata la data d'uscita per Marzo 2018, presenta una caratteristica che balza subito all'occhio, ovvero del suo essere surreale, infatti, i membri della mother base vengono trasporti ...