Mercati | settimana densa di appuntamenti con focus inflazione eurozona | Fed e discorso

I Mercati ripartono dopo una settimana euforica con Piazza Affari regina d'Europa : ...00 Diffusione dell'indice di fiducia economica dell'Eurozona a dicembre BRUXELLES - Rue de la Loi 170, Charlemagne Building ore 16:00 Il Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, partecipa alla ...

Mercati cauti nella settimana della Fed e della BCE : Si muove con cautela la seduta finanziaria delle borse europee, così come a Piazza Affari. A tenere calmi gli operatori le prossime riunioni di politica monetaria della Fed e della BCE

Mercati cauti nella settimana della Fed e della BCE : (Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria delle borse europee, così come a Piazza Affari. A tenere calmi gli operatori le prossime riunioni di politica monetaria della Fed e della BCE. ...

Mercati cauti nella settimana della Fed e della BCE : Si muove con cautela la seduta finanziaria delle borse europee , così come a Piazza Affari. A tenere calmi gli operatori le prossime riunioni di politica monetaria della Fed e della BCE . Occhi puntati sull'ennesimo rally del Bitcoin. Nessun dato macro rilevante in agenda . Leggera crescita dell' Euro / Dollaro USA , che sale a quota 1,179. ...

Dati macro - ecco il quadro della settimana per i Mercati : Dopo un periodo nel quale non ci sono stati grandi spunti macroeconomici in calendario, questa settimana invece sarà più ricca. Diversi sono infatti gli spunti interessanti per i mercati finanziari. Questo vale sia per l'Eurozona che per gli USA. Chiunque sa come fare trading su forex sarà quindi pronto per agire.Dati macro dall'EuropaNell'area Euro verrà reso noto il dato aggiornato sull’indice di fiducia economica della Commissione UE e sulle ...

Dati macro - ecco il quadro della settimana per i Mercati : Dopo un periodo nel quale non ci sono stati grandi spunti macroeconomici in calendario, questa settimana invece sarà più ricca. Diversi sono infatti gli spunti interessanti per i mercati finanziari. Questo vale sia per l'Eurozona che per gli USA. Chiunque sa come fare trading su forex sarà quindi pronto per agire.Dati macro dall'EuropaNell'area Euro verrà reso noto il dato aggiornato sull’indice di fiducia economica della Commissione UE e sulle ...

Verona : successo per il primo fine settimana dei Mercatini di Natale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’iniziativa del Natale a San Giorgio, pur essendo sperimentale, ha fatto registrare subito numeri importanti - commenta il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena - La gente ha apprezzato molto la passeggiata sul lungadige che, visti gli spazi ampi e la disposizi