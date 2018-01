Megan Montaner - Pepa de Il Segreto - torna su canale 5 : ecco quando e perchè : Arriva una bellissima e inaspettata notizia che riguarda Megan Montaner, la giovane attrice spagnola che è diventata popolare in Italia grazie al suo ruolo della levatrice Pepa nella soap opera "Il Segreto di Puente Viejo". L'artista, insieme ad Alessandro Tiberi, sarà tra i protagonisti della nuova fiction di canale 5 che s'intitola "Lontana da te". quando verrà trasmessa in televisione e di che cosa parla? Nel prosieguo dell'articolo troverete ...

LONTANO DA TE con Megan Montaner e Alessandro Tiberi : riprese iniziate! : LONTANO da te: Candela e Massimo, un magico amore! Sono ufficialmente iniziate le riprese di LONTANO da Te, la nuova fiction di stampo internazionale prodotta per la prima volta insieme da Mediaset Italia e Mediaset España; girata tra Siviglia, Roma e Praga, la narrazione della storia si incentrerà sull’amore tra la sregolata e pasticciona ballerina di flamenco Candela (Megan Montaner) e il giovane imprenditore romano Massimo (Alessandro ...

Megan Montaner in Lontano da te - la star de Il Segreto con Alessandro Tiberi nella serie fantasy di Mediaset : Continua l'ascesa dell'ex star de Il Segreto: ci sarà Megan Montaner in Lontano da te. L'attrice della celebre soap opera spagnola è la protagonista di una co-produzione tra Italia e Spagna diretta da Ivan Silvestrini. Nel cast della serie, attori di stampo internazionale: dal nostrano Alessandro Tiberi, visto in Boris e Tutto può succedere, a Pamela Villoresi, Rosario Pardo e Pepon Nieto. Le riprese della serie sono appena iniziate tra Roma, ...

Megan Montaner torna protagonista in una fiction di Canale 5 - ecco tutti i dettagli : Megan Montaner protagonista di una nuova fiction su Canale 5 assieme ad Alessandro Tiberi: ecco tutti i dettagli. Lontano da te la nuova fiction di Canale 5, anticipazioni sugli attori protagonisti e sulla trama A Siviglia si sta girando Lontano da te, la nuova serie che andrà in onda a fine 2018 o inizio 2019 […] L'articolo Megan Montaner torna protagonista in una fiction di Canale 5, ecco tutti i dettagli proviene da Gossip e Tv.

Lontano da te - anticipazioni sulla serie con Megan Montaner : Scopriamo le prime anticipazioni su Lontano da te, la nuova serie televisiva con protagonista Megan Montaner la Pepa de Il Segreto Megan Montaner ritorna a recitare in una nuova fiction televisiva. Si tratta di “Lontano da te“, serie tv co-prodotta tra Telecinco e Canale 5. Scopriamo alcune anticipazioni sulla trama e sui protagonisti della nuova soap. Lontano da te, anticipazioni Ancora non è stata ufficializzata la data di messa in ...

Lontano da Te : Megan Montaner e Alessandro Tiberi nella nuova fiction romantica di Canale 5 e Telecinco : Megan Montaner e l'attore spagnolo Juan Carlos Librado sul set di Lontano da Te Il nuovo corso della serialità Mediaset non può fare a meno del passato. Il segreto è sempre lo stesso: la telenovela spagnola che ogni pomeriggio incolla oltre 2,5 milioni di italiani alla tv. E’ attualmente sul set una nuova fiction Lontano da Te, con protagonista Megan Montaner, indimenticata Pepa de Il Segreto. Va detto che si tratta di una ...

Megan Montaner da Il Segreto alla nuova serie ‘Lontano da te’ : Dopo il grande successo de “Il Segreto”, Megan Montaner ritorna protagonista nella nuova serie televisiva “Lontano da te” Una bella notizia per tutti i fan di Megan Montaner. L’attrice, conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Pepa nella serie campione di ascolti “Il Segreto“, sarà presto protagonista in tv. Megan Montaner nella serie tv “Lontano da te” Lontano ...