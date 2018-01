Matteo Salvini | tra revisionismo storico | promesse alla Trump e fantapolitica

: @matteosalvinimi DIAMO FIDUCIA A SALVINI..ALTRINENTI SAREMO ALLA CANNA DEL GAS...PRIMA SI FA UNA BELLA PULUZIA..PO… - griottisilvana : @matteosalvinimi DIAMO FIDUCIA A SALVINI..ALTRINENTI SAREMO ALLA CANNA DEL GAS...PRIMA SI FA UNA BELLA PULUZIA..PO… - wovnds : RT @piercethesinner: Matteo Salvini - actarus1070 : Dopo aver sentito Matteo Salvini Stamattina alla radio non so se prende più per il c*** lui i leghisti o matteo Renzi i piddini - mplt59 : pontifex_it matteo salvini lastampa la_stampa fattoquotidiano repubblicait rai_uno ilmessaggeroit IlSole24ORE Corri… - 16vhx : pontifex_it lastampa la_stampa fattoquotidiano repubblicait rai_uno ilmessaggeroit IlSole24ORE Corriere libero_offi… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Molte volte, le provocazioni del leader della #Lega Nord,, hanno ripagato in termini elettorali. Forse per questo il candidato premier dell’estrema destra si è lanciato in un’eccessiva dichiarazione sulle “molte cose” che il regime fascista fece per l’Italia, anche se “la persecuzione contro gli ebrei è stata una follia”. In un’intervista a Radio Capital,ha detto che è ovvio che il regime di Mussolini fece molte cose, come la riforma delle pensioni e i programmi di impiego pubblico. Il politico si è sentito nell’obbligo di dire che le leggi razziali sono chiaramente una delle cose più terribili fatte nella storia dell’Universo e che lui preferisce la democraziadittatura. La reazione di Mattarella Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto su queste dichiarazioni durante un evento in commemorazione dell’Olocausto: “A chi ...