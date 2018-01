Matteo Renzi | il vero documento sul voto | quanti seggi sicuri ha il Pd | un bagno di sangue

Barbara D'Urso - il verdetto elettorale : vince Loredana Lecciso - Matteo Renzi fa perdere un milione di spettatori : Matteo Renzi riesce nell'impresa di far perdere un milione di telespettatori a Mediaset e a Barbara D'Urso . Nonostante il traino record di Loredana Lecciso - seguita ieri pomeriggio da ben 3.806.000 ...

Matteo Renzi e le liste Pd - Enrico Letta a valanga : 'Scelte tragiche - corsa verso l'abisso' : Parla di 'tragici errori', Enrico Letta . E la sensazione è che il Pd stia vivendo i suoi ultimi giorni di vita, per come lo abbiamo conosciuto. 'Ricevo reazioni indignate da tutta Italia: non mi ...

Matteo Renzi - il primo disastro. Patrizia Prestipino - neo-candidata Pd - e il 'boia chi molla' : È fresca candidata alla Camera con il Pd ma per Patrizia Prestipino sono già cominciati i problemi. Su Twitter è stato pubblicato lo screenshot di una conversazione tra la politica romana e insegnante e alcuni suoi studenti, che la incoraggiano per l'avventura a Montecitorio: 'boia chi molla prof', gli scrivono affettuosi i giovani. Provocazione o ingenuità, visto che ...

Dopo il caos liste Matteo Renzi si affida alle nonne : Si affida alle nonne, Matteo Renzi, per la campagna elettorale. 'Invece di andare a prendere gli spin doctor come fanno gli altri leader, ho fatto un bagno di realtà: stamattina sono andato da mia ...

Matteo Renzi a Domenica Live : 'Le mie nonne sono i miei spin doctor' : 'Invece di andare a prendere gli spin doctor come fanno gli altri leader, ho fatto un bagno di realtà: stamattina sono andato da mia nonna Maria, 97 anni, e nonna Anna, 87'. Lo ha detto il segretario ...

Matteo Renzi a Domenica Live/ Liste Pd & Elezioni 2018 : “no flat tax - sì servizio civile. M5s non pericolosi” : Matteo Renzi ospite a Domenica Live: campagna Elezioni Politiche 2018, il segretario presenta Liste, candidati e programma Pd. La "risposta" alle critiche, “possiamo vincere noi"(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Matteo Renzi A DOMENICA LIVE/ Elezioni 2018 - liste Pd e candidati : “la mia squadra è la migliore” : MATTEO RENZI ospite a DOMENICA LIVE: campagna Elezioni Politiche 2018, il segretario presenta liste, candidati e programma Pd. La "risposta" alle critiche, “possiamo vincere noi"(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Matteo Renzi - il colpo basso di Rosario Crocetta : 'Mi ha tradito - ora farò di tutto per far perdere il Pd' : Il Pd e Matteo Renzi lo hanno prima illuso e poi fregato sul più bello, ma sta per arrivare l'ora della più brutale delle vendette. Intervistato dal Messaggero, l'ex governatore della Sicilia Rosario ...

Matteo Renzi a Domenica Live/ Da Barbara D'Urso presenta liste e candidati Pd : "possiamo vincere le Elezioni" : Matteo Renzi ospite a Domenica Live: campagna Elezioni Politiche 2018, il segretario presenta liste, candidati e programma Pd. Risposta alle critiche.

Matteo Renzi a Domenica Live/ Da Barbara D’Urso presenta liste e candidati Pd : “possiamo vincere le Elezioni” : Matteo Renzi ospite a Domenica Live: campagna Elezioni Politiche 2018, il segretario presenta liste, candidati e programma Pd. La "risposta" alle critiche, “possiamo vincere noi"(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:52:00 GMT)

Matteo Renzi - la dichiarazione di guerra a Napolitano : nelle liste Pd fuori tutti gli uomini di Re Giorgio : Forse una cosa buona Matteo Renzi l'ha fatta. Il Pd che uscirà dalle liste e si presenterà in Parlamento il 5 marzo, al di là del ridimensionamento numerico, potrebbe essere un partito de-...

Pietro Grasso contro Matteo Renzi : "Il Pd non è più sinistra - è il PdR. Avete capito il perché della scissione?" : Pietro Grasso va all'attacco del Partito Democratico. Anzi, del PdR, il Partito di Renzi. Il leader di Liberi e Uguali apre la sua campagna elettorale nel teatro Santa Cecilia di Palermo e ha un obiettivo ben preciso."Il Pd perde perché non è più di sinistra. Basta col dire che si perde perché la sinistra è spaccata: il Pd ha perso anche dove si era uniti. Il problema è un altro" afferma dal palco. ...

Matteo Renzi - il siluro Pd per Marianna Madia : bagno di sangue nell'urna : Altro che blindati. I ministri del governo Gentiloni dovranno tutti sudarsi la riconferma in Parlamento. Lo aveva chiarito Matteo Renzi, che chiedendo loro uno sforzo a favore del boccheggiante Pd in ...

Matteo Renzi - il drammatico errore : Gentiloni candidato nel collegio sbagliato - rischia l'osso del collo : candidato nel collegio sbagliato. Una 'distrazione' che potrebbe costare carissimo a Matteo Renzi , più ancora del modo in cui ha schiacciato la minoranza del Pd . Perché la scelta di schierate il ...