Massimo Giletti malore a Non è L’Arena | l’influenza mette k o il conduttore | Video

Massimo Giletti - malore in diretta per il conduttore di La7. Interrotta la diretta di Non è l’arena : “Forte influenza” : malore per il conduttore di ‘Non è l’arena’ Massimo Giletti. Durante la puntata di questa sera su La7 il presentatore si è sentito male e ha interrotto la diretta. “A causa di una forte influenza, Massimo Giletti chiude la puntata di questa sera di #nonelarena. Appuntamento alla settimana prossima su @La7tv”, si legge sull’account Twitter del programma L'articolo Massimo Giletti, malore in diretta per il conduttore ...

Massimo Giletti in ospedale - malore in diretta per l’influenza : Prima ha chiesto uno sgabello per sedersi, cercando di andare avanti con il programma, poi ha si è sentito male e la trasmissione è stata interrotta. malore in diretta per Massimo Giletti, conduttore di Non è l’Arena su La7. Pare che Giletti avesse già una forte influenza prima della diretta, ma che avesse comunque deciso di andare in onda. Dopo il malore è stato portato in ambulanza all’ospedale Umberto I di Roma. «Passerà la notte in ...

Malore in diretta tv per Massimo Giletti a Non è L'Arena su La7 : Malore per Massimo Giletti ieri sera, durante la diretta tv di 'Non è L'Arena' su La7. Massimo Giletti ha interrotto la trasmissione 'Non è L'Arena' di La7 in diretta. Il conduttore ha deciso di ...

Non è l’Arena sospesa per il malore di Massimo Giletti : Massimo Giletti è stato trasportato in ospedale all’Umberto I di Roma a seguito del male accusato dopo l’intervista al ministro Marianna

Come sta Massimo Giletti dopo il malore choc : le ultime notizie Video : I fan di #Massimo Giletti sono in apprensione per lo stato di salute del conduttore e giornalista torinese dopo che stasera nel corso della diretta di #Non è l'Arena, il talk show della domenica sera in onda su La7, è stato colpito da un malore che lo ha costretto ad interrompere la diretta della trasmissione. Un grande spavento per i tantissimi spettatori che in quel momento erano collegati su La7, i quali hanno avuto modo di vedere che il ...

Video malore Massimo Giletti in diretta a Non è l’Arena : conduttore portato via in ambulanza : Nuovo malore per Massimo Giletti in diretta a Non è l'Arena ieri sera e fan in crisi. Il noto conduttore ha lasciato la Rai nei mesi scorsi e adesso conduce con successo la sua nuova trasmissione su La7 alla domenica sera e, proprio ieri, è stato costretto ad interrompere la diretta per via di un malore. Proprio nel bel mezzo della diretta di Non è l'Arena, dopo l'intervista alla ministra Marianna Madia e prima di lanciare un nuovo servizio ...

Massimo Giletti - MALORE IN DIRETTA/ Video - come sta? Francesca Barra : “Speriamo stia meglio” : MASSIMO GILETTI, MALORE in DIRETTA a Non è L'Arena: cosa è successo? Il conduttore non ce la fa e manda in onda registrazione. Le ultime notizie sulle condizioni di salute del giornalista(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 23:51:00 GMT)

Non è l'Arena - Massimo Giletti ha un malore e interrompe la diretta : malore in diretta per Massimo Giletti. Il conduttore di "Non è l'arena" si è visto costretto ad interrompere...

Massimo Giletti - malore in diretta/ Video - cosa è successo a Non è L'Arena? Conduttore ricoverato in ospedale : Massimo Giletti, malore in diretta a Non è L'Arena: cosa è successo? Il Conduttore non ce la fa e manda in onda registrazione. Le ultime notizie sulle condizioni di salute del giornalista(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 23:19:00 GMT)

Massimo Giletti si sente male in diretta - sospeso il programma 'Non è l'Arena' : Massimo Giletti ha avuto un malore durante la trasmissione 'Non è l'Arena' di questa sera. Il giornalista, visibilmente affaticato, si è seduto su uno sgabello e poco dopo la trasmissione è stata ...

Malore in diretta per Massimo Giletti durante 'Non è l'Arena' : Malore in diretta per il conduttore di 'Non è l'Arena' Massimo Giletti. durante la puntata di questa sera su La7 il presentatore si è sentito male e ha interrotto la trasmissione. A causa di una forte ...

Massimo Giletti - malore in diretta e trasmissione sospesa. "Forte influenza e febbre alta - portato in ospedale per precauzione" Video : Paura in diretta. Massimo Giletti ha avuto un malore durante la trasmissione «Non è l'Arena» di questa sera. Giletti ha un malore a #nonèlarena e manda un...

Massimo Giletti - malore in diretta a 'Non è l'Arena' : programma sospeso : Massimo Giletti ha avuto un malore durante la trasmissione 'Non è l'Arena' di questa sera. Il giornalista, visibilmente affaticato, si è seduto su uno sgabello e poco dopo la trasmissione è stata ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti non sta bene e interrompe la diretta : Malore in diretta per Massimo Giletti. Il conduttore di "Non è l'arena" si è visto costretto ad interrompere...