: RT @SkyTG24: Marin Alsop nuova direttrice della Vienna Radio Symphony Orchestra - augustabened1 : RT @SkyTG24: Marin Alsop nuova direttrice della Vienna Radio Symphony Orchestra - jan_novantuno : RT @SkyTG24: Marin Alsop nuova direttrice della Vienna Radio Symphony Orchestra - SkyTG24 : Marin Alsop nuova direttrice della Vienna Radio Symphony Orchestra -

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 gennaio 2018) La 61enne statunitense guiderà una delle più prestigiose orchestre del mondo. È la prima donna in questo ruolo. "Sono molto onorata. Sarà un'opportunità per cambiare le prospettive per le future generazioni"