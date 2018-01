Mariano Catanzaro contro Nicolò Brigante | l’accusa a Uomini e Donne

Uomini e Donne Oggi : Nicolò contro Mariano - lo show di Catanzaro : Oggi Uomini e Donne: Mariano Catanzaro diverte il pubblico, Nicolò non approva Oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Dopo l’arrivo dei corteggiatori usciti con le due troniste, entrano in studio le ragazze chiamate dalla redazione per un appuntamento al buio. In brevissimo tempo, Mariano Catanzaro prende il […] L'articolo Uomini e Donne Oggi: Nicolò contro Mariano, lo show di Catanzaro proviene da ...

Uomini&Donne : Mariano Catanzaro criticato dall'ex fidanzata : Nelle puntate di questa settimana ci sono stati tanti colpi di scena negli studi televisivi di Uomini&Donne.Nelle registrazioni andate in onda del trono over, l'opinionista Tina Cipollari ha voluto regalare una cena romantica con un gigolò a Gemma Galdani e Anna Tedesco, dopo essere andata via a causa di Giorgio Manetti, ha deciso di tornare per rimettersi in gioco. per quanto riguarda il trono Classico, invece, ci sono state tante novità ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 29 gennaio 2018 : Mariano Catanzaro testa le sue corteggiatrici! : Mariano Catanzaro conosce le sue corteggiatrici e le mette subito alla prova facendole sfilare, accavallare le gambe e baciare. Tra il tronista Nicolò Brigante e il partenopeo è già guerra! Uomini e Donne Mariano Catanzaro litiga furiosamente con Nicolò Brigante! Maria De Filippi saluta i tronisti e fa entrare le pretendenti giunte in studio per l’appuntamento al buio con Mariano. Catanzaro mette alla prova le belle pretendenti, facendole ...

Mariano CATANZARO/ Uomini e Donne - da corteggiatore a tronista : "Ecco come sono cambiato in questi anni" : L'ex corteggiatore MARIANO CATANZARO è il nuovo tronista di "Uomini e Donne". Nella puntata di oggi del trono classico assisteremo al suo ingresso in studio.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:04:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico : Mariano Catanzaro è il nuovo tronista! (23 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 23 gennaio 2018 in onda il Trono Classico. Maria De Filippi annuncia e fa entrare il nuovo tronista: lui è Mariano Catanzaro!(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:04:00 GMT)

Uomini e Donne : oggi - martedì 23 gennaio arriva il nuovo tronista Mariano Catanzaro : In onda il trono classico con l'arrivo del quinto tronista, l'ex corteggiatore di Valentina Dallari e Desirée Popper.

Uomini e Donne Puntata di Oggi 23 gennaio 2018 : Mariano Catanzaro sul trono! : Nel video anticipazione vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Classico. Sara si scioglie in lacrime e Tina critica le due troniste! In studio viene presentato il nuovo tronista, Mariano Catanzaro. Paolo bacia Marianna ed Angela. Uomini e Donne Classico: Paolo Crivellin bacia Angela e Marianna. Il tronista elimina Giorgia! Viene presentato un nuovo tronista! Durante la seconda parte di Uomini e Donne Classico, Emanuele ...

Uomini e donne / Mariano Catanzaro pronto per il suo debutto (Trono Classico) : Uomini e donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi presto eliminato? Sara Affi Fella "rifiuta" l'esterna con lui ma questo gesto potrebbe costargli caro...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:21:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro - debutto ancora lontano? (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante sceglierà Virginia Stablum? Più indizi fanno una prova, ma la conferma è arrivata nell'ultima registrazione.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:20:00 GMT)

Uomini&Donne : Mariano Catanzaro sul trono e Sonia Lorenzini torna single Video : Negli studi televisivi di Cinecitta' c'è aria di novita'. Il fedele pubblico di Uomini&Donne segue con interesse e curiosita' le vicende che hanno come protagonisti coloro che decidono di mettere in gioco i propri sentimenti. Il trono Over riscuote sempre un grande successo grazie alla storia tormentata di Gemma Galdani e George Manetti. Il trono Classico, invece, ha le telecamere puntate sui giovani tronisti che hanno la possibilita' di ...

