Maria De Filippi | nuovo programma con Francesco Totti e Laura Pausini?

Amici 17 - diretta del 27 gennaio - strani eventi nel talent di Maria De Filippi : Nello speciale Amici 17 andato in onda sabato 27 gennaio, di cui vi avevamo dato le anticipazioni in questo articolo, sono accadute cose davvero incredibili e soprattutto imprevedibili. Il talent show di Maria De Filippi è proseguito anche dopo la diretta. A partire da lunedì pomeriggio vedremo su Canale 5 quanto è accaduto. Cosa abbiamo visto ad Amici 17 nella diretta di sabato Sabato scorso abbiamo assistito all'ennesima disfatta delle due ...

C’è posta per te : Maria De Filippi e la redazione attaccati : Maria De Filippi e la redazione di C’è posta per te accusati I tempi sono cambiati e i social network hanno preso il sopravvento anche sul pubblico televisivo. Tanti i personaggi e le trasmissioni che, giorno dopo giorno, ricevono numerose critiche sui social dal bacino di utenza che li guarda. Questo è il caso anche di C’è posta per te. Il people show, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si conferma essere la scelta di ...

Una storia omosessuale con Maria De Filippi? Emma si racconta Video : La cantante Emma Marrone, conosciuta al grande pubblico grazie al talent show Amici [Video] di Maria De Filippi, ha rilasciato un'intervista al settimanale Grazia diretto da Silvia Grilli in cui parla di sé e della sua vita. Lo fa in modo chiaro dichiarando che il suo più grande amore è la musica. Emma dopo alcune esperienze con alcuni gruppi musicali, nel 2010 vince la nona edizione di Amici e da allora il suo successo è in continua crescita. ...

C'è Posta per Te : Eleonora rifiuta la madre per soldi - Maria De Filippi sdegnata Video : La storia di Eleonora e dei suoi familiari ha lasciato sbigottiti e perplessi gran parte del pubblico di C'è Posta per Te [Video], il popolare people show che sabato 27 gennaio 2018 è andato in onda con il terzo appuntamento. Ma la cosa sorprendente è che la presentatrice #Maria De Filippi è rimasta sdegnata dall'assurdo comportamento della giovane con la madre Monia. Per quale motivo? Nei paragrafi successivi troverete la descrizione ...

Maria De Filippi si arrabbia a C’è posta per te con Eleonora : C’è posta per te: Maria De Filippi rimane senza parole Questa sera a C’è posta per te è andata in onda una storia con oggetto un dramma familiare. Monia e Luigi sono sposati da 25 anni e si presentano in studio con la figlia Federica per cercare Eleonora, la seconda figlia che ha voluto interrompere ogni rapporto con loro. Maria De Filippi ha raccontato che Eleonora è andata a convivere con Christian dopo 4 mesi in una casa di ...

Maria De Filippi contro Eleonora a C’è posta per te : la conduttrice indignata dal comportamento della ragazza : C’è posta per te, Maria De Filippi senza parole: la conduttrice scioccata dal comportamento di Eleonora La storia di Eleonora e della sua famiglia ha lasciato senza parole il pubblico di C’è posta per te. Ma soprattutto la conduttrice Maria De Filippi, rimasta indignata dal comportamento della ragazza. Nel corso della puntata la moglie di […] L'articolo Maria De Filippi contro Eleonora a C’è posta per te: la conduttrice ...

Maria De Filippi paragona Alessandra Celentano a Gemma Galgani : Alessandra Celentano come Gemma Galgani: le parole di Maria De Filippi Durante la puntata di oggi di Amici Alessandra Celentano ha richiesto la sfida tra Valentina e Orion. La faccia della professoressa del programma è stata molto criticata ironicamente da Maria De Filippi, che l’ha alla fine paragonata anche a Gemma Galgani. Cosa è accaduto veramente oggi in diretta? La Celentano ha inizialmente affermato che voleva vedere Orion, da ...

La nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi - dal cambio di regolamento all’ingresso di Irama nella scuola : Gli allievi del talent di Mediaset si affrontano in una nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi, nel corso dell'appuntamento pomeridiano di sabato 27 gennaio. La sfida a squadre di sabato 27 gennaio si è articolata come al solito in tre prove ciascuna, ma la squadra perdente avrà un elemento che andrà in sfida immediata. Maria ha precisato che rischia l'eliminazione soltanto chi si esibisce. Non sono previste giustificazioni, ed a ...

Irama ad Amici di Maria De Filippi da concorrente : dopo Sanremo e il contratto strappato - una seconda occasione (video) : Non è uno scherzo: Irama ad Amici di Maria De Filippi è ufficialmente un concorrente del programma. Il giovane artista è stato presentato oggi, sabato 27 gennaio, su Canale 5 ed è stato proposto alla commissione di canto. Irama è reduce da Sanremo, categoria delle Nuove Proposte, ha vinto il Coca Cola Summer Festival nel circuito Giovani ed aveva un contratto discografico con Warner Music. Il suo successo sembrava ben tangibile e confermato ...

Nuovo programma di Maria de Filippi su Totti e Laura Pausini : sostituirà House Party : Non ci sarà House Party: il Nuovo programma di Maria De Filippi sarà su Francesco Totti e Laura Pausini. I dettagli sono in via di definizione, ma non dovrebbe mancare molto e potremo scoprire tutto sulla trasmissione che sostituirà House Party. Già questa è stata una novità nella sua prima edizione, Maria si è divertita a far festa con i suoi ospiti che portavano un po' di sé sul palco e raccontavano aneddoti, si prestavano a giochi e si ...

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 27 gennaio : sfide - ospiti e concorrenti a rischio eliminazione : Amici di Maria De Filippi del 27 gennaio vedrà in sfida nuovi concorrenti che disputeranno nuove prove per continuare a essere nella classe del talent show di Canale 5. La sfida a squadre procederà come ogni settimana. Il Ferro in sfida contro il Fuoco, una la squadra vincitrice e tutti gli altri concorrenti a rischio eliminazione, sottoposti al giudizio dei docenti del programma in base alla relativa categoria di appartenenza. Ci sono ...