Manchester United | Mourinho glissa | “Ibra? Se vuole puo’ andar via”

Ibrahimovic - la svolta a 37 anni : addio a Manchester United e Mourinho - dove andrà a giocare : Zlatan Ibrahimovic sulle orme di David Beckham . Il fuoriclasse 36enne infatti infatti per lasciare il Manchester United per proseguire la carriera nella Mls americana, con i Los Angeles Galaxy . Per ...

Derby Manchester United-Manchester City per Fred. E Klopp ha scelto Keita : La Premier League prepara i botti di fine mercato. Protagonisti i due club di Manchester: City e United si stanno sfidando a suon di milioni per Fred dello Shakhtar. In casa di Josè Mourinho tiene ...

Ibrahimovic pronto a lasciare il Manchester United : ecco la nuova destinazione : Fermo ai box per un nuovo infortunio al ginocchio riportato qualche settimana fa, Zlatan Ibrahimovic si appresta a lasciare il Manchester United. Lo svedese, dopo aver girato l’Europa giocando in Olanda, Italia, Spagna, Francia e Inghilterra, è pronto per una nuova avventura negli Stati Uniti d’America. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Oltre Manica, Ibra è ad un passo dal trasferimento ai Los Angeles Galaxy, squadra ...

Calciomercato Napoli/ News - il Manchester United piomba su Jorginho (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il Manchester United di Mourinho spaventa i tifosi azzurri piombando sul regista italobrasiliano Jorginho.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 04:05:00 GMT)

Napoli - Jorginho incontra il Manchester United - : Possibile futuro in Premier League per Jorginho. Stando a Rai Sport, l'entourage del regista del Napoli, in questi giorni in Inghilterra, avrebbe incontrato la dirigenza del Manchester United , club interessato al centrocampista in ottica estate. Per l'ex Verona,...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta al Manchester United Video : Sono ore molto importanti per il #Calciomercato della #Juventus, che potrebbe chiudere per Matteo Politano del Sassuolo giocatore che però è to anche dal Napoli. Ma il club bianconero guarda anche al futuro e pensa a Matteo Darmian del Manchester United. Proprio l'ex terzino del Torino potrebbe essere il primo colpo di Marotta e Paratici a giugno. Dopo tre stagioni all'Old Trafford, Darmian è pronto a fare il suo ritorno nel campionato italiano, ...

FA Cup - Yeovil-Manchester United 0-4 : Mourinho agli ottavi : YEOVIL (Inghilterra) - Pronostici rispettati per il Manchester United . La squadra di Mourinho batte 4-0 lo Yeovil e vola agli ottavi di finale di FA Cup . La formazione di Darren Way tiene bene il ...

Manchester United - compleanno e rinnovo per Mourinho : 'Sono felice e orgoglioso' : compleanno speciale per José Mourinho. E non poteva che essere così per chi "speciale" si è sempre sentito, senza falsa modestia. "Special One", si definì durante una conferenza ai tempi del Chelsea. ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro verso il Manchester United : ecco l'erede Video : La #Juventus è molto attiva sul mercato in questa sessione invernale; il club bianconero, infatti, sta per chiudere per l'acquisto di Emre Can, forte centrocampista del Liverpool che andra' in scadenza di contratto al termine della stagione. Il giocatore piace moltissimo al tecnico bianconero Massimiliano Allegri e arrivera' a giugno a parametro zero. Ma la Juventus sta lavorando anche per il futuro e sta per concludere anche l'acquisto di ...

Mourinho rinnova col Manchester United/ Accordo fino al 2020 : chi sarà il prossimo colpo di calciomercato? : José Mourinho ha rinnovato il proprio contratto con il Manchester United, fino al 2020 con un'opzione per un ulteriore anno. L'allenatore portoghese ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:35:00 GMT)

MOURINHO RINNOVA COL Manchester UNITED/ Accordo fino al 2020 : "Allenare i Red Devils è un onore!" : José MOURINHO ha RINNOVAto il proprio contratto con il MANCHESTER UNITED, fino al 2020 con un'opzione per un ulteriore anno. L'allenatore portoghese ha parlato anche di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:04:00 GMT)

Mourinho rinnova con il Manchester United fino al 2020 : Il nuovo accordo è destinato ad interrompere il corteggiamento del Paris Saint Germain che nelle scorse settimane aveva bussato alla porta del portoghese. L'articolo Mourinho rinnova con il Manchester United fino al 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester United - prolungamento fino al 2020 per Mourinho : José Mourinho ha prolungato il suo attuale contratto con il Manchester United fino al 2020, con opzione per un'altra stagione. Arrivato all'Old Trafford nel 2016 al posto dell'esonerato Louis van Gaal,...

Manchester United - Josè Mourinho prolunga fino al 2020 : Manchester United, Josè Mourinho prolunga fino al 2020 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mourinho – Jose Mourinho ha prolungato il contratto che lo lega al Manchester United fino al 2020 con opzione per una ulteriore stagione. Ad ufficializzarlo è stato il club sul suo sito ufficiale. IL RINNOVO DI Mourinho Lo ‘Special One’, che in carriera ...