Madre chiude la figlia adottiva in casa e la lascia morire di fame

: RT @maletaIt: La madre adottiva la chiude in casa e non le dà da mangiare: Natalie muore di fame a 16 anni - SilviaCantoia : RT @maletaIt: La madre adottiva la chiude in casa e non le dà da mangiare: Natalie muore di fame a 16 anni - maletaIt : La madre adottiva la chiude in casa e non le dà da mangiare: Natalie muore di fame a 16 anni - h160422 : breve storia: mi addormento, rientrano i miei, socchiudono la porta, fanno cose, mi sveglio, se ne accorge mia madr… - fedemason2 : Mia madre e mia sorella sono andate dai miei zii a mangiare le frittelle SENZA DIRE NIENTE a me e mio padre Indovin… - lory86la : Sogno la madre che chiude la busta a questa ingrata #cepostaperte -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Una donna di 43 anni hatodie di sete ladi 16 anni. Salvati gli altri due ragazzi.Nicole Finn, una 43enne residente in Florida (Stati Uniti), è stata condannata in primo grado a tre ergastoli per aver fattodiladi 16 anni. I fatti risalgono al 2016, quando Natalie è deceduta dopo un lungo periodo di agonia. Al momento della morte, al ragazza pesava infatti solo 38 chili e il suo corpo era ricoperto di piaghe e ferite.Come riposta il Daily Mail, anche gli altri due figli della donna, Mikayla di 14 anni e Jaden di 15, sono stati salvati a un passo dalla morte. Entrambi erano visibilmente in stato di denutrizione e disidratazione, tanto che durante le indagini sono stati trovati dei biglietti con messaggi inquietanti: "Non possiamo aprire la finestra, mamma l'ha inchiodata". È evidente quindi che ...