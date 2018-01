: RT @serebellardinel: Adesso non potranno continuare a dire che siamo #incompetenti!!!!! - Vanto_italiano : RT @serebellardinel: Adesso non potranno continuare a dire che siamo #incompetenti!!!!! - FrancyP_ : RT @chedisagio: Pronti, via. @luigidimaio presenta il primo candidato 5 stelle. Dopo due ore si ritira. E' già consigliere comunale in una… - Lia72776786 : RT @chedisagio: Pronti, via. @luigidimaio presenta il primo candidato 5 stelle. Dopo due ore si ritira. E' già consigliere comunale in una… - NotizieIN : M5S,via ammiraglio Veri: già alleato Pd - alessiobalbi : RT @giusmo1: M5s, ecco i candidati "esterni" ai collegi uninominali. Ma l'ammiraglio Veri si ritira subito -

Si ritira l'Rinaldo, il primo dei candidati "esterni" del M5S ai collegi uninominali presentati stamane da Di Maio al Tempio di Adriano a Roma. Lo stop perchéè già consigliere comunale a Ortona, eletto in quanto candidato sindaco di una coalizione guidata dal Pd.annuncia "a malincuore" il ritiro spiegando che la sua carica "è incompatibile" con quella di candidato M5S e di non aver informato Di Maio perché "non al corrente" della regola del movimento. Al suo posto Carla Ruocco.(Di lunedì 29 gennaio 2018)