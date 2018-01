M5S | in candidatura anche due medaglie olimpiche

M5S - l'attore Nicola Acunzo verso la candidatura in Campania : È un volto noto del cinema e del teatro italiano, ha lavorato con registi importanti del calibro di Mario Monicelli, Carlo Verdone e Michele Placido e ora potrebbe entrare nel 'cast' parlamentare che ...

Elezioni Lombardia - Rosati (LeU) : “Fontana? Un razzista - ritiri la sua candidatura. M5S? Non va demonizzato” : “Le dichiarazioni di Attilio Fontana? A uno che fa una dichiarazione del genere bisognerebbe chiedere di ritirare subito la candidatura”. Così, ai microfoni di Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus), Onorio Rosati, candidato di Liberi e Uguali per la presidenza della Regione Lombardia, commenta le frasi del leghista Attilio Fontana. “Il centrodestra ha presentato questo nuovo candidato – continua – facendolo passare per moderato, ma le ...

Renzi e Calenda in tandem lanciano la candidatura di Gori. E attaccano 'l'incompetenza orgogliosa di M5S' : Dunque l'invito del segretario agli elettori e' "non credete a chi dice che e' finito il tempo della politica e c'e' spazio solo per i tecnici. Se si vogliono cambiare le cose c'e' bisogno dell'...

Renzi e Calenda in tandem lanciano la candidatura di Gori. E attaccano "l'incompetenza orgogliosa di M5S" : Mette in guardia contro l'improvvisazione dei 5 stelle e il centrodestra sempre uguale a se stesso. Invita gli elettori a non avere rancore ma speranza quando andranno alle urne il prossimo 4 marzo, scrollandosi di dosso la paura, la rassegnazione, e tirando fuori l'orgoglio. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha attaccato gli schieramenti rivali alle politiche e alle regionali nel suo intervento a Milano per sostenere il candidato alla ...

Ostia Antica - Penna (M5S) : “Lavoriamo per candidatura a Patrimonio UNESCO” : Ostia Antica, Penna (M5S): “Lavoriamo per candidatura a Patrimonio UNESCO” “Ostia Antica merita di essere inserita tra i siti del Patrimonio Mondiale dell’Umanità riconosciuto dall’UNESCO.... L'articolo Ostia Antica, Penna (M5S): “Lavoriamo per candidatura a Patrimonio UNESCO” su Roma Daily News.

'Iena' Dino Giarrusso rifiuta candidatura M5S : 'Preferisco restare in tv' : ROMA - Il suo nome era rimbalzato nei giorni scorsi tra i possibili candidati tra le fila del Movimento Cinque Stelle alle prossime politiche, ma Dino Giarrusso, inviato delle Iene, preferisce ...

Emilio Carelli conferma la sua candidatura con M5S : "Conquistato dai suoi valori" : Emilio Carelli, giornalista televisivo ed ex direttore di Sky Tg24, conferma la sua candidatura per il Movimento 5 Stelle, "conquistato dai valori di una forza politica giovane". Lo scrive su Facebook dopo essersi negato, nel rispetto delle regole M5s, a diverse richieste di intervista. "Cari amici, nei giorni scorsi ho deciso di iscrivermi al Movimento 5 Stelle e di candidarmi per le prossime elezioni - scrive -. Da diversi mesi mi sono ...

Spunta l'autocandidatura fake di Proto. Ora per il M5S è incubo impresentabili : Inizia la scrematura dei nomi. C'è il presidente del Forum sui disabili Impresentabile lo sarà per davvero, Alessandro Proto, perché alla fine la sua candidatura non verrà presentata. "Visto il suo ...

Parlamentarie del M5S - la deputata Chiara di Benedetto annuncia la sua candidatura su facebook (VIDEO) : Alla Camera " ha ricordato Di Benedetto " la parlamentare 5stelle è stata anche capogruppo della commissione Cultura, Scienza e Istruzione, di recente portandola a Palermo, sua città di origine. "...