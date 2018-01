M5S | Di Maio lancia economista Fioramonti | con Luigi miglioreremo vita italiani

Di Maio cala gli assi del M5S e annuncia : "Sarò candidato ad Acerra" : Il candidato premier pentastellato sarà candidato nel proprio territorio di origine, in provincia di Napoli

M5S - Di Maio presenta i super competenti : 'Il meglio dell'Italia' : Chiuse la fase delle autocandidature online e della valutazione delle richieste, il Movimento Cinque stelle "fa i nomi" dei propri candidati e li schiera nei diversi collegi. "Inizia una nuova era. ...

M5S - da Fioravanti a De Falco agli ex parlamentari. Di Maio presenta candidati uninominali : “Eccellenze nei loro ambiti” : Dall’ammiraglio al ricercatore del Cnr, dal geomorfologo alla sociologa, dalla veterinaria al presidente della squadra di calcio, dall’ex campione olimpionico di nuoto al velista di fama mondiale, dal risparmiatore truffato dalle banche all’economista. E poi tanti dei parlamentari uscenti, e soprattutto quelli che alle parlamentarie non sono riusciti ad arrivare in buona posizione. I Cinquestelle presentano i loro candidati che ...

M5S - Di Maio : con noi il meglio - nuova era : 12.46 "Oggi è un giorno d'orgoglio e felicità, vi presento le persone che hanno risposto al nostro appello e sono tutti delle eccellenze nei loro ambiti". Così il candidato premier M5S, Di Maio, presentando a Roma i candidati "esterni". "Il nostro obiettivo è dare all'Italia il miglior gruppo parlamentare che abbia mai avuto-prosegue-vi presento un gruppo di supercompetenti che incarnano testa e cuore".E conclude:"Andremo al governo con delle ...

Elezioni - Di Maio presenta i candidati del M5S nei collegi uninominali. La diretta : “Oggi è un giorno importante per il MoVimento 5 Stelle e per l’Italia. Oggi presentiamo i nostri candidati nei collegi uninominali per le Elezioni politiche del 4 marzo. Sono le persone di buona volontà, uomini e donne, a cui abbiamo aperto le porte del MoVimento, e che si sono messi a disposizione del nostro Paese. Hanno deciso di partecipare e hanno scelto il MoVimento 5 Stelle per cambiare l’Italia”. Così Luigi Di Maio, leader del ...

"Un'esperienza entusiasmante". Di Maio fa il verso a Renzi parlando delle liste M5S : C'è un filo rosso che unisce i candidati M5s scelti da Luigi Di Maio per correre nei collegi uninominali: il radicamento sul territorio. Sono tutti nomi evocativi di qualcosa, nomi simbolo, quindi portatori di quei voti che in molti casi i pentastellati non sarebbero riusciti a raggiungere. "È stata un'esperienza entusiasmante" dice il candidato premier dei 5 Stelle, facendo il verso a Matteo Renzi, uscito dalla Direzione Pd ...

M5S - Di Maio : 'Liste pronte - abbiamo una squadra incredibile' : 'In queste ore in tutte le Regioni d'Italia i nostri delegati stanno presentando le liste per le Politiche. I collegi uninominali li abbiamo messi a disposizione per tutti quelli che volevano mettersi ...