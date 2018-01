M5s | da Fioravanti a De Falco agli ex parlamentari Di Maio presenta candidati

Candidati M5s elezioni 2018 - da Fioravanti a De Falco i Vip in corsa : Roma, 28 gennaio 2018 - I Candidati a 5 stelle alle prossime elezioni politiche? Luigi Di Maio li presenta entusiasta, con un video su Facebook: "Per gli altri la composizione delle liste è stata un'...

Disgelo in teatro tra Di Maio e Grillo : M5s arruola l'olimpionico Fioravanti : Io glielo dico, tu sei il Garante, non puoi fare solo spettacoli ci devi dare una mano'. Solo in quel momento compare Grillo che rifila uno sguardo e parole gelide nei confronti della stampa e con la ...

Tra i candidati del M5s spunta pure Fioravanti : Massima severità nei controlli sia pre che post voto nel rispetto delle regole. Il Movimento Cinque Stelle mette i puntini sulle i in merito al tema delle sue candidature nei listini del plurinominale avvenuti tramite le parlamentarie online. "Dopo la pubblicazione delle liste provvisorie domenica scorsa sono arrivate decine di segnalazioni che abbiamo valutato. Alcune le abbiamo accolte ed è questo il motivo per cui alcuni nomi sono ...

Anche l'olimpionico Fioravanti nelle liste M5s : Domenico Fioravanti, due volte medaglia d'oro nel nuoto alle Olimpiadi Sydney, sarà candidato il 4 marzo alle elezioni politiche con il movimento 5 stelle. Lo apprende l'Ansa in ambienti pentastellati. Fioravanti sarà in lizza in un collegio uninominale in Piemonte.Lunedì M5S diffonderà i dati definitivi sulle parlamentarie, insieme alle liste, su cui prosegue il lavoro di screening, Anche con il coinvolgimento di ...