' Luis Enrique sarà il successore di Conte al Chelsea'

Chelsea e Conte - storie tese. Luis Enrique il successore? : Le continue lamentele di Antonio Conte sul "braccino corto" del Chelsea sul mercato e sulla scarsa considerazione avuta dal club per quanto riguarda gli acquisti avrebbero fatto perdere la pazienza a ...

Ritorna Luis Enrique : c'è lui in pole per il dopo Conte : Luis Enrique scala posizioni: è il favorito per la successione di Antonio Conte, separato in casa al Chelsea. Da tempo nella short-list di Abramovich insieme a Simeone ed Allegri, l'ex tecnico del ...

Mercato - il Psg punta su Guardiola. Luis Enrique il lista per il dopo Conte. Zidane apre a Neymar 'Piace a tutti' : Detto questo, parliamo di giocatore che incanta tutto il mondo del calcio'. E' la battuta del francese sull'asso del Psg, che per la stampa spagnola è diventato l'obiettivo numero uno di Florentino ...

'Chelsea : Luis Enrique - Simeone o Allegri per il dopo Conte' : LONDRA (INGHILTERRA) - Da un italiano a uno spagnolo. Il Chelsea a fine stagione potrebbe salutare Antonio Conte e, secondo il 'Daily Star', uno dei forti candidati alla sua sostituzione e' Luis ...

Dalla Spagna : 'Per la panchina del Siviglia spunta Luis Enrique' : Siviglia (Spagna) - Esonerato Berizzo , il Siviglia cerca un nuovo allenatore. Il favorito resta Javi Gracia ma, fa sapere il 'Cadena Ser', gli andalusi vorrebbero fare un tentativo con Luis Enrique . ...

Psg - c'è Allegri per il dopo Emery? Le alternative : Conte - Simeone e Luis Enrique : Le parole del presidente Al Khelaifi ,dopo i tre schiaffi ricevuti dal suo Psg in casa del Bayern Monaco, sono state interpretate dai media francesi come una sentenza per Emery: "Sono molto deluso, ...

PSG, assalto a Luis Enrique: in estate addio a Emery PSG, assalto A Luis Enrique- Idee chiare e ciniche. Il PSG, dopo la straripante campagna acquisti estiva, è pronto a guarda al futuro anche in ottica panchina. Secondo quanto riportato da "L'Equipe", il club francese starebbe pensando a Luis Enrique in ...