Lotito | Senza Var io primo Nicchi | No | posso spiegarti

Lazio - furia Lotito contro Nicchi : “sarei primo in classifica senza errori” - ecco il dibattito tra i due : Lotito è una furia. Nonostante le ultime immagini del gol di Cutrone scagionino il centravanti del Milan, il patron della Lazio continua a protestare contro l’arbitraggio della gara di ieri. Cutrone in realtà ha toccato con la spalla prima di deviare con la mano il pallone in rete, ma Lotito oggi è “chiuso” in riunioni di Lega ed elezioni Figc, dunque non ha potuto vedere gli ultimi video esplicativi. Perciò il patron laziale ...