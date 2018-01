Loredana Lecciso | Non so se Al Bano adesso mi ami In passato lo ha fatto

Barbara D'Urso - il verdetto elettorale : vince Loredana Lecciso - Matteo Renzi fa perdere un milione di spettatori : Matteo Renzi riesce nell'impresa di far perdere un milione di telespettatori a Mediaset e a Barbara D'Urso . Nonostante il traino record di Loredana Lecciso - seguita ieri pomeriggio da ben 3.806.000 ...

Domenica Live - Loredana Lecciso fa il picco di share : “Io? Ancora innamorata di Al Bano e non voglio passare da terza incomoda” : La nostra famiglia reale? E’ quella di Al Bano Carrisi. La vita privata del cantante di Cellino San Marco, anche all’età di 74 anni, tiene banco. La compagna Loredana Lecciso dopo 18 anni di fidanzamento deve fare i conti con un matrimonio mai celebrato, una suocera che non le rivolge la parola (così come le figlie della precedente partner) e una ex moglie, Romina Power, decisamente ingombrante. Talmente ingombrante che, quasi ...

Domenica Live - Loredana Lecciso : ‘Non ho lasciato Al Bano’ : Dopo varie indiscrezioni, l’intervista di Al Bano a Maurizio Costanzo e la notizia che Loredana Lecciso ha passato il Natale e il Capodanno lontana da Cellino dove vive Al Bano, la showgirl accetta l’invito di Barbara D’Urso a Domenica Live per spiegare la sua verità (IL VIDEO) Barbara: Tutto il mondo parla di te non hai mai voluto parlare hai voluto proteggere i tuoi figli però hai deciso di mettere un punto e di spiegare cosa ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : “Non ho lasciato Albano - lo amo ancora. Non ho gradito le provocazioni di Romina” : Loredana Lecciso a Domenica Live rompe il silenzio sulla crisi con Albano Carrisi Loredana Lecciso ha finalmente rotto il silenzio degli ultimi giorni per spiegare cosa sta succedendo con Albano. Ospite di Domenica Live, la soubrette pugliese ha confidato che non ha lasciato il cantante di Cellino San Marco, ma ha ammesso che c’è una […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live: “Non ho lasciato Albano, lo amo ancora. Non ho ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : “Romina Power mi ha fatto male” : Domenica Live: Loredana Lecciso separata da Al Bano a causa di Romina Power Loredana Lecciso ha deciso di rompere il silenzio a Domenica Live per parlare del suo allontanamento da Al Bano, attaccando duramente anche Romina Power. La bionda showgirl da Barbara d’Urso ha esordito il suo discorso affermando che ha preferito fino ad ora tenere un profilo basso sulla questione, però quando ha ricevuto l’invito dalla conduttrice ...

