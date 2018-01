Loredana Lecciso ecco cosa succede tra me e Al Bano

Loredana Lecciso - SU AL BANO E ROMINA LA VERITÀ?/ Domenica Live batte ogni record grazie alla sua intervista : LOREDANA LECCISO sarà ospite della nuova puntata di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, durante la quale parlerà di Al BANO e ROMINA Power.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 14:12:00 GMT)

Loredana Lecciso : vi svelo la verità con Albano! : Loredana Lecciso, in questo periodo riempie le pagine di gossip per la relazione turbolenta con Albano. Si mormora infatti che la bionda abbia lasciato la residenza di Cellino San Marco perchè stufa delle continue intromissioni da parte di Romina Power. La Lecciso ospite a Domenica Live, svela finalmente la verità. Barbara D’Urso ha ospitato Loredana Lecciso nella trasmissione “Domenica Live” proprio per comprendere se davvero ...

Domenica Live - Loredana Lecciso fa il picco di share : “Io? Ancora innamorata di Al Bano e non voglio passare da terza incomoda” : La nostra famiglia reale? E’ quella di Al Bano Carrisi. La vita privata del cantante di Cellino San Marco, anche all’età di 74 anni, tiene banco. La compagna Loredana Lecciso dopo 18 anni di fidanzamento deve fare i conti con un matrimonio mai celebrato, una suocera che non le rivolge la parola (così come le figlie della precedente partner) e una ex moglie, Romina Power, decisamente ingombrante. Talmente ingombrante che, quasi ...

Domenica Live - Loredana Lecciso : ‘Non ho lasciato Al Bano’ : Dopo varie indiscrezioni, l’intervista di Al Bano a Maurizio Costanzo e la notizia che Loredana Lecciso ha passato il Natale e il Capodanno lontana da Cellino dove vive Al Bano, la showgirl accetta l’invito di Barbara D’Urso a Domenica Live per spiegare la sua verità (IL VIDEO) Barbara: Tutto il mondo parla di te non hai mai voluto parlare hai voluto proteggere i tuoi figli però hai deciso di mettere un punto e di spiegare cosa ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : “Non ho lasciato Albano - lo amo ancora. Non ho gradito le provocazioni di Romina” : Loredana Lecciso a Domenica Live rompe il silenzio sulla crisi con Albano Carrisi Loredana Lecciso ha finalmente rotto il silenzio degli ultimi giorni per spiegare cosa sta succedendo con Albano. Ospite di Domenica Live, la soubrette pugliese ha confidato che non ha lasciato il cantante di Cellino San Marco, ma ha ammesso che c’è una […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live: “Non ho lasciato Albano, lo amo ancora. Non ho ...