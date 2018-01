Lontani dalla linea avventurista e pericolosa che fa venire i brividi

: RT @CAvondet: Perdendo la luce di Cristo, e questo evento è talmente facile da capitarci senza che c'è ne accorgiamo rimanendo lontani dall… - teoultimo : RT @CAvondet: Perdendo la luce di Cristo, e questo evento è talmente facile da capitarci senza che c'è ne accorgiamo rimanendo lontani dall… - CMauro31 : @experientiaante @gabrypez1 Preferisco dire qualcosa quando non capita a me altrimenti sarei di parte, per me siamo… - CAvondet : Perdendo la luce di Cristo, e questo evento è talmente facile da capitarci senza che c'è ne accorgiamo rimanendo lo… - MattiaRodolfo : Quando i msg della politica sono così lontani dalla realtà. Il problema centrale è l'argomentazione. #cambiodimentalità - giuliorossigno1 : @cattif_49 Siete lontani dal Paese, fuori dalla storia, distanti dalla gente e nascondete la vostra pesante incapac… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Uno degli elementi che ha caratterizzato la cosiddetta Seconda Repubblica è stato il fatto che nessuna coalizione che ha vinto un'elezione è riuscita a confermare il suo successo nella legislatura successiva. C'è stato in questi anni una sorta di paradossale rovesciamento del motto andreottiano "Il potere logora chi non ce l'ha". In sostanza sia i governi di centrodestra sia quelli di centrosinistra hanno di volta in volta deluso una parte dei loro elettori che alle elezioni successive, in genere, non sono passati all'altro schieramento, ma hanno punito la coalizione di governo che non li aveva soddisfatti con l'astensionismo.Ciò ha colpito sia i governi di centrosinistra che quelli di centrodestra che hanno sempre messo in evidenza che la straordinaria capacità di Berlusconi nel fare le campagne elettorali era poi contraddettasua ...