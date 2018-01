Lo studio | sigarette elettroniche dannose per il Dna

Sigarette elettroniche - studio Usa : "Dannose per il DNA" : ... che dovremmo concentrarci se davvero vogliamo offrire un'alternativa ricevibile ai fumatori tradizionali e affrontare, in modo pragmatico e non ideologico, il vero dramma legato al mondo del fumo: ...

Lo studio : le sigarette elettroniche sono dannose per il Dna : Non sono innocue come si pensa. Le sigarette elettroniche possono infatti danneggiare il Dna, aumentando il rischio di malattie cardiache e di tumori ai polmoni e alla vescica. A sfatare il mito...

Sigarette elettroniche : un nuovo studio dimostra gli effetti positivi sui fumatori - ma mette in guardia sui rischi per gli adolescenti : Gli studi sulle Sigarette elettroniche e sulla loro utilità si susseguono in maniera insistente in tutto il mondo, dal momento che i dispositivi hanno raggiunto ormai un’ampia diffusione. Ora un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Hollings Cancer Center ha rivelato che i fumatori che sono disponibili a usare le Sigarette elettroniche tendono a fumare di meno e hanno aumentato i tentativi di smettere. Secondo Matthew Carpenter, esperto di ...

Salute - sigarette elettroniche : uno studio conferma le perplessità di chi si schiera contro il loro uso : I giovani adulti che usano sigarette elettroniche hanno il quadruplo delle possibilità di cominciare a fumare tabacco entro 18 mesi rispetto ai loro pari che non usano sigarette elettroniche, secondo uno studio dell’University of Pittsburgh. I risultati dimostrano che le sigarette elettroniche stanno servendo da via al fumo tradizionale, contrariamente al loro proposito di fungere da strumento per smettere di fumare. Lo studio, pubblicato oggi ...