Lo smog soffoca città con appena 31 mq di verde a testa

smog - Coldiretti : la città soffoca con 31 metri quadri di verde a testa : L’effetto combinato dei cambiamenti climatici e della ridotta disponibilità di spazi verdi favoriscono lo Smog nelle città: in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano, ma la situazione peggiora per le metropoli con valori che vanno dai 22 di Torino ai 17,9 di Milano fino ai 13,6 di Napoli. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base degli ultimi dati Istat relativi al verde urbano ...