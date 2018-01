Eva Henger eliminata alL’Isola dei famosi - nessun saluto con Francesco Monte : Eva Henger è il primo concorrente eliminato all’Isola dei famosi 13: al televoto perde contro Marco Ferri. In precedenza aveva accusato Francesco Monte di aver “portato la droga” nel reality show di Canale 5. Eva Henger esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? La Henger deve abbandonare l’Isola nella seconda puntata […] L'articolo Eva Henger eliminata all’Isola dei famosi, ...

Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco Monte prima delL’Isola dei Famosi? Eva Henger lancia lo scoop : Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si sentono ancora? Il gossip di Eva Henger Eva Henger continua a fare rivelazioni su Francesco Monte. Dopo aver confidato nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi che l’ex tronista di Uomini e Donne ha fumato marijuana in villa, l’attrice ha lanciato un succoso gossip che coinvolge Cecilia Rodriguez. […] L'articolo Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio a Francesco Monte ...

L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – ...

L’Isola dei Famosi : Daniele Bossari smaschera la Henger? : Eva Henger nella bufera all’Isola dei Famosi: la rivelazione di Daniele Bossari E’ da poco iniziata la seconda puntata de L’Isola 13, e ci sono già state innumerevoli polemiche. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi si è collegata immediatamente con l’Honduras per parlare con i due nominati di questa settimana: Eva Henger e Marco Ferri. E in questa circostanza la famosa ex attrice di film per adulti ha fatto una clamorosa ...

Giucas Casella a L’Isola dei Famosi 2018 : scheda e curiosità : Illusionista e personaggio televisivo, Giucas Casella è uno dei naufraghi protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella è uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2018. Per il noto illusionista non è la prima esperienza da naufrago visto che diversi anni fa, per la precisione nel 2008, era già partito alla conquista dell’Honduras ma fu costretto a ritirarsi per problemi di ...

Simone Barbato alL’Isola dei famosi : chi è il mimo di Avanti un altro e Zelig : Simone Barbato, l’ex mimo di Zelig e Avanti un altro!, è il nuovo concorrente dell’Isola dei famosi 13 dalla seconda puntata di lunedì 29 gennaio su Canale 5. Ecco chi è. Simone Barbato nuovo naufrago dell’Isola dei famosi con Elena Morali Oltre a Elena Morali entra nel cast di naufraghi Simone Barbato, come rivela 361 […] L'articolo Simone Barbato all’Isola dei famosi: chi è il mimo di Avanti un altro e Zelig ...

Craig Warwick / "Non dobbiamo combattere con L’Isola - ma vivere con L’Isola" (Isola dei famosi 2018) : Craig Warwick è uno dei naufraghi dell’isola dei famosi 2018. Dopo lo scontro con Giucas Casella, cosa succederà nella seconda puntata in onda questa sera su Canale 5?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:40:00 GMT)

Mai dire Isola : la Gialappa’s commenta L’Isola dei Famosi su Italia1? : Mai dire Isola: su Italia1 il nuovo programma della Gialappa’s band? Sorpresa! Nella seconda serata di Italia1 potrebbe ben presto arrivare Mai dire Isola, spin off ironico curato dalla Gialappa’s Band e tutto dedicato a L’Isola dei Famosi 2018. Non ci si crede? Beh, a riportare la notizia oggi, lunedì 29 gennaio 2018, è Davide Maggio. Secondo il sito di televisione, il nuovo programma di Mediaset non vedrebbe la luce sin da ...

L’addio di Chiara Nasti alL’Isola dei Famosi 2018 (video) : la pioggia mette ko la naufraga - Bianca Atzei sarà la prossima? : Colpo di scena in Honduras: Chiara Nasti lascia l'Isola dei Famosi 2018 a poche ore dalla seconda diretta del 29 gennaio. Nei giorni scorsi la naufraga si è lamentata e non poco della situazione in cui si vive sull'Isola e il colpo di grazia è arrivato proprio con le prime piogge. Chiara Nasti non ha vissuto bene proprio questo momento, una lunga notte sotto la pioggia senza potersi riparare con niente, sentirsi bagnati, non avere abbastanza ...

