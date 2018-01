L' Isola dei Famosi comunica che la blogger Chiara Nasti dice addio all' isola

Stefano De Martino/ Nuovo outfit per la diretta? "Qui non si batte chiodo!" (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 16:39:00 GMT)

Ecco il primo bacio all'Isola dei famosi! Ed è proprio lui il protagonista! : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati? all'Isola dei famosi 2018 è già scoppiato l'amore: i due naufraghi si sono avvicinati ancor prima di venire catapultati sulle spiagge dell'Honduras e stanno proseguendo la conoscenza. Le telecamere naturalmente li tengono puntati, visto che fra loro c'è del tenero, e nel daytime di oggi, 29 gennaio, si è intravisto un bacio! Francesco e Paola verranno interpellati a proposito di questo gesto ...

Mai dire Isola : la Gialappa’s commenta L’Isola dei Famosi su Italia1? : Mai dire Isola: su Italia1 il nuovo programma della Gialappa’s band? Sorpresa! Nella seconda serata di Italia1 potrebbe ben presto arrivare Mai dire Isola, spin off ironico curato dalla Gialappa’s Band e tutto dedicato a L’Isola dei Famosi 2018. Non ci si crede? Beh, a riportare la notizia oggi, lunedì 29 gennaio 2018, è Davide Maggio. Secondo il sito di televisione, il nuovo programma di Mediaset non vedrebbe la luce sin da ...

Isola dei Famosi - Bettarini lancia una frecciatina a De Martino : Stefano De Martino all' Isola dei Famosi ha preso il ruolo che rivestiva lo scorso anno Stefano Bettarini. E di certo non poteva mancare un commento del secondo sul primo. Un commento non troppo ...

Alessia Mancini/ Video - Flavio Montrucchio sui social : "Lo scorfano? Abbinatelo bene!" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini si è resa protagonista di una furiosa lite con Cecilia Capriotti per una banale sigaretta all'Isola dei Famosi 2018. Sono volate parole grosse...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Isola dei Famosi : perché Karina Cascella ha detto NO alla Marcuzzi : Karina Cascella ha rifiutato di partecipare a L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live. E in quella circostanza grande protagonista è stata senza ombra di dubbio Karina Cascella, la quale, nel talk dedicato al mondo paranormale, ha attaccato duramente la madre di Francesca Cipriani, accusandola di aver detto fesserie. Finita qua? Nemmeno per idea perchè, proprio nelle ultime ...

Bianca Atzei / Love story con Filippo Nardi? Stefano De Martino conferma la liaison (Isola dei Famosi 2018) : Bianca Atzei è partita subito in quarta sull'Isola dei Famosi 2018: la bella cantante è stata paparazzata sull'amaca assieme a Filippo Nardi. Che sia sorto del tenero?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 15:31:00 GMT)

L’addio di Chiara Nasti all’Isola dei Famosi 2018 (video) : la pioggia mette ko la naufraga - Bianca Atzei sarà la prossima? : Colpo di scena in Honduras: Chiara Nasti lascia l'Isola dei Famosi 2018 a poche ore dalla seconda diretta del 29 gennaio. Nei giorni scorsi la naufraga si è lamentata e non poco della situazione in cui si vive sull'Isola e il colpo di grazia è arrivato proprio con le prime piogge. Chiara Nasti non ha vissuto bene proprio questo momento, una lunga notte sotto la pioggia senza potersi riparare con niente, sentirsi bagnati, non avere abbastanza ...