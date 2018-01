Manifesto per l’energia del futuro : al via la roadmap di incontri sul territorio : Al via, oggi, a Bologna, il ciclo di incontri territoriali promosso dal “Manifesto per l’energia del futuro” e rivolto alle associazioni di consumatori facenti parte del progetto, al fine di illustrare le opportunità della liberalizzazione del mercato dell’energia, alla luce della fine del regime di maggior tutela prevista per il prossimo luglio 2019. Una roadmap che toccherà dieci città italiane tra cui Bologna, Milano, Torino, Napoli, Palermo ...

Futuro in prestito per Machach : Crotone - Carpi e Bari alla finestra : E’ ancora un’incognita il Futuro Zinedine Machach, uno dei due nuovi acquisti approdati in azzurro in questa sessione di calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis ha ingaggiato qualche settimana fa il giovane franco-algerino svincolato dal Tolosa, affidando poi a mister Sarri il compito di valutarlo e pronunciarsi sul suo destino fino a fine stagione. Il […] L'articolo Futuro in prestito per Machach: Crotone, Carpi e Bari ...

Gasperini si sbilancia sul futuro : “Io alla Juventus? Ecco la verità” - poi manda frecciata al Var : Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno commentando un rumors che lo vorrebbe sulla panchina della Juventus nella prossima stagione: “Io in alla Juventus? Sono molto felice qui a Bergamo dove godo di una considerazione incredibile. Sono molto felice della mia situazione a Bergamo, ho dei ritorni meravigliosi, ho una considerazione incredibile per ...

Li-Fi : per un futuro più pulito - più verde - e anche più “brillante” : di Harald Haas – Sapevate che esistono 1,4 milioni di antenne per cellulari installate in tutto il mondo? Sono le stazioni base. E abbiamo anche più di cinque miliardi di telefoni cellulari. Con i telefoni cellulari, trasmettiamo oltre 600 terabyte di dati ogni mese. È un 6 seguito da 14 zeri: un numero enorme. Le comunicazioni senza fili sono diventate un’utenza, come l’elettricità e l’acqua. Le usiamo quotidianamente, ...

GRAN TURISMO : YAMAUCHI parla del futuro della serie e dei piani per Sport : In occasione del Taipei Game Show, Kazunori YAMAUCHI ai microfoni di GameWatch ha parlato del futuro della serie GRAN TURISMO e dei piani per Sport. Un nuovo GRAN TURISMO è in sviluppo Nella dichiarazione che segue, YAMAUCHI svela lo sviluppo di un nuovo GRAN TURISMO, oltre l’arrivo di contenuti aggiuntivi per Sport: Prima di tutto inizio con il tranquillizzare i giocatori che hanno acquistato GRAN TURISMO Sport, anche ...

SVILUPPO - CREATIVITA' DIGITALE E COESIONE : DUE INCONTRI NELLA MULTIMEDIA VALLEY per PARLARE DI FUTURO : Qui hanno incontrato un ecosistema solido: dalla Città della Scienza, a Giffoni Experience, passando per i poli universitari della regione. Gli investimenti nel mezzogiorno favoriscono l'attrazione ...

GERRY SCOTTI / Il suo grande progetto per il futuro : "Avvierò con mio figlio una casa di produzione" : GERRY SCOTTI parla della sua carriera televisiva e dei progetti per il suo futuro in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tante le soddisfazioni e un sogno da realizzare...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:00:00 GMT)

Fabrizio Frizzi/ Le parole dopo l'ischemia e un augurio speciale per il futuro : Fabrizio Frizzi dopo l'ischemia: il conduttore tv svela i retroscena del suo malore. “Non sono stato attento ai sintomi, ora devo farlo per la mia famiglia”(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 08:35:00 GMT)

Buffon parla del futuro e non ‘cita’ Allegri : forse perchè dalla prossima stagione non sarà l’allenatore della Juventus? : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Chievo, l’obiettivo almeno momentaneamente è quello di sorpassare il Napoli e volare al primo posto della classifica. Nel frattempo hanno fatto un pò di scalpore le dichiarazioni del portiere Buffon: “incontrerò presto il presidente Andrea Agnelli e ne parleremo. Voglio il bene della squadra, capire che tipo di vestito posso indossare, se la Juventus pensa che io possa essere ...

Francesco Monte/ Futuro con Paola Di Benedetto? Critiche per l'ex tronista (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte piange all'Isola dei Famosi 2018 per Cecilia Rodriguez, si sta consolando con Paola Di Benedetto? La prova del bacio non c'è ma tutto fa pensare che...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:33:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Futuro con Paola Di Benedetto? Prima prova fisica per lui (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE piange all'Isola dei Famosi 2018 per Cecilia Rodriguez, si sta consolando con Paola Di Benedetto? La prova del bacio non c'è ma tutto fa pensare che...(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Juventus : Pellegri per il futuro - ma c’è anche il Monaco : Juventus: Pellegri per il futuro, ma c’è anche il Monaco Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus: Pellegri PER IL futuro- La Juventus pensa al futuro e si prepara a sferrare l’attacco decisivo al giovane Pellegri, giovane attaccante attualmente in forza al Genoa. Un’operazione di mercato in vista del futuro. Dopo l’imminente accordo ...

Antonella Clerici / Ospite di Maurizio Costanzo : futuro televisivo in bilico per la conduttrice (L’intervista) : La puntata di stasera, giovedì 25 gennaio, de L'intervista di Maurizio Costanzo vedrà come protagonista Antonella Clerici. Appuntamento in seconda serata su Canale 5 dalle 23.20.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:10:00 GMT)