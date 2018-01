L' effetto Ikea e la percezione di valore

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - joetrap : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Orla062097 : Sei cascato anche tu vittima dell' "Effetto Ikea" senza accorgertene? - lucanardi93 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - gatto1974 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - esterliquori : Sei cascato anche tu vittima dell' "Effetto Ikea" senza accorgertene? -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Dicono sia morto serenamente nella sua modesta abitazione Ingvar Kamprad all'eta' di novantuno anni. Il noto imprenditore svedese aveva fondato l'VIDEO all'eta' di diciassette anni, nel 1943 e da allora ha guidato il colosso industriale del design nordico diventando uno degli uomini più ricchi del modo, e guadagnandosi uno sazio nelle case di milioni di persone. La maturazione Decolla dall'anonimato più totale sembra che da ragazzo vendesse fiammiferi comprati all'ingrosso e rivenduti a decine con estrema decisione e nell'eta' della giovinezza sostiene il partito nazista, iscrivendosi al loro movimento giovanile. Solo in to avviene la sua maturazione che lo portera' a definire quell'esperienza come 'il più grande errore della propria vita': da qui in avanti comincera' un percorso personale di cambiamento che lo portera' ad essere conosciuto come filantropo e connotato per la sua ...