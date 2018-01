Le vere cause della depressione sono state scoperte e non sono quelle che credevi

: @Yi_Benevolence E parisi candidato (e quindi ha acquisito spazio - funzionale - in tivvù) aiuta a tenere bassissimo… - iomedesimame : @Yi_Benevolence E parisi candidato (e quindi ha acquisito spazio - funzionale - in tivvù) aiuta a tenere bassissimo… - PattyBiancacci : RT @diggita: Incidente Trenord, cosa è successo e quali sono le vere cause - milano24 : Incidente Trenord, cosa è successo e quali sono le vere cause - MaurizioBilli17 : @NinoNinuzzo @Clutcher Guardi che è lei ad ingerire con le sue bufale statistiche che noi non ingeriamo. Chi afferm… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Questo blog è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoOggi, nel mondo occidentale, se sei depresso o ansioso e ti rivolgi al medico perché non ce la fai più, probabilmente ti ritroverai ad ascoltare una storia. È successo a me quando ero adolescente, negli anni '90. "Ti senti così", disse il dottore, "perché il tuo cervello non funziona correttamente". Non produce le sostanze chimiche necessarie. Devi assumere dei farmaci, ripareranno il tuo cervello danneggiato.Ho provato questa strategia con tutte le mie forze, per oltre un decennio. Desideravo un po' di sollievo. I farmaci mi davano una breve spinta quando aumentavo la dose ma poi, poco dopo, la sofferenza riaffiorava. Ho assunto la dose massima per più di dieci anni. Credevo che ci fosse qualcosa di sbagliato in me perché, nonostante i ...