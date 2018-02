Le assicurazioni alleviano la paura?

beppegrillo

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Liberamente tratto da “Ventotto domande per affrontare il futuro” di Theodore Zeldin Le loro polizze sono ciò che protegge da una vasta gamma di timori, ma sono anche un inedito stimolo per l’ansia. Le nuove generazioni ricevono una quantità sempre maggiore di stimoli dal mondo esterno, stimoli con cui confrontarsi continuamente e, per questo, sono sempre più mosse da altre ambizioni ed emozioni che competono contro la. Vogliono una vita piena e delle buone relazioni interpersonali. L’industria assicurativa non è al passo con questi sviluppi. Ha un contatto minimo con i giovani, dà per scontato che siano troppo poveri per spingerli a fare un investimento. I giovani però investono in altri settori (musica, viaggi, moda, telefoni, ecc) perché questi li aiutano a sviluppare relazioni interpersonali. L’assicurazione offre una protezione negativa, promettendo un ...