Lazio | furia Lotito contro Nicchi | “sarei primo in classifica senza errori” | ecco il

Simone Inzaghi - furia in campo contro Cutrone : 'Bravo - l'hai...'. Gol di mano - veleno in Milan-Lazio : È un Simone Inzaghi furioso quello che abbandona il campo di San Siro dopo la sconfitta 2-1 della sua Lazio contro il Milan . Il primo gol dei rossoneri è di Patrick Cutrone , che però ha spinto la ...

Roma - Pallotta si infuria coi media : "Non accetto manipoLazioni. E i tifosi sani vanno tutelati" : Giovedì mattina il presidente della Roma, James Pallotta, parla di sicurezza negli stadi ad un convegno a Londra. Ci sono i video, le parole vengono tradotte e mandano i tifosi (in particolare gli ...

Lazio - Inzaghi è una furia : “sapevo che Immobile doveva stare attento a Burdisso…” : Non si placano le polemiche dopo la gara di campionato tra Lazio e Torino, nel mirino le scelte dell’arbitro. Continua la furia del tecnico Simone Inzaghi anche in conferenza stampa: “dobbiamo cercare di trasformare l’ingiustizia in ferocia. Domani abbiamo la possibilità di giocare con il Cittadella, che è una squadra organizzata. Sarà una partita trappola. Oggi valuterò tante cose per la formazione. Valuterò Luis Alberto e Felipe ...

Polemiche Lazio-Torino - Rizzoli è una furia e dà ragione ai biancocelesti : i dettagli : “Perchè non hanno rivisto il rigore al video? E poi, perchè Giacomelli non ha ammonito Burdisso, che pure provocava Immobile? Se avete dubbi, rivedete gli episodi”. Questo lo sfogo del designatore Rizzoli riportato stamane da Repubblica. Durante il consueto briefing con gli arbitri, Rizzoli avrebbe espresso tutte le sue perplessità sul caso che ha scatenato il putiferio dopo la gara tra Lazio e Torino. L’espulsione di Immobile ...

Video/ Lazio Torino (1-3) : highlights e gol della partita. Furia Tare (Serie A 16^ giornata) : Video Lazio Torino (risultato finale 1-3): gli highlights e i gol della partita. Biancocelesti e granata giocavano nel Monday Night valido per la sedicesima giornata della Serie A(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 11:31:00 GMT)

Polemiche - testate - botte e gol - clamoroso Lazio-Torino : blitz granata e Mihajlovic salva la panchina - Inzaghi è una furia [FOTO] : 1/16 LaPresse/Fabrizio Corradetti ...

Lazio - Luis Alberto è una furia : “Testata Immobile? Ecco cosa ha detto Burdisso. Diamo fastidio” : Luis Alberto così come Simone Inzaghi si è dimostrato molto nervoso per quanto accaduto a fine primo tempo nella sfida con il Torino con il mancato calcio di rigore concesso alla Lazio e l’espulsione di Immobile. A ‘Premium Sport’, lo spagnolo ha risciato dichiarazioni molto dure: “E’ incredibile. Dopo la partita con la Roma, l’episodio con la Fiorentina ora di nuovo. Il rigore è netto, Iago Falque aveva il braccio ...

La furia di Luis Alberto : 'La Lazio nei primi posti in classifica dà fastidio' : Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha sfogato tutta la sua rabbia al termine del primo tempo della partita col Torino ai microfoni di Premium Sport . Nel mirino la mancata concessione di un calcio di rigore per fallo di mano di Iago Falque e il rosso a Immobile: ' E' incredibile. Il rigore è netto, Iago Falque aveva il braccio largo, e ...

Furia Lazio contro il Var : le polemiche continuano - tweet al vetriolo - “ecco cosa dice il regolamento” : La Lazio non ci sta e dopo le copiose polemiche della giornata di ieri continua la propria crociata contro il Var su Twitter. L’account ufficiale Twitter del club, questo pomeriggio ha riportato il contenuto del regolamento relativo al Var: “#laws of the game #VAR protocol “Live experiments with video assistance for clear errors in match-chancing situations”. “Stop the bad mistakes – don’t try to find the ‘best’ decision”. MINIMUM ...

Lazio-Fiorentina - Parolo è una furia nel post gara : “ecco cosa penso del rigore fischiato dal Var” : “Pezzella ha quasi la gamba tesa. Il Var dovrebbe intervenire in casi chiari e qui, di chiaro, non c’era niente. Per noi non è rigore. Guardate quello che è successo su di me in uno scontro con Veretout che mi ha sbilanciato mentre stavo calciando. Lì non è stato fischiato niente”. Questo lo sfogo di Parolo dopo il contestato calcio di rigore assegnato alla Fiorentina nel finale della gara contro la sua Lazio. Il penalty proprio non è ...