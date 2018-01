L' ammiraglio Rinaldo Veri ritira la candidatura coi 5 stelle | è consigliere comunale a

: RT @neXtquotidiano: L’ammiraglio #Veri ritira la candidatura con il #M5S - Irishsara1980 : RT @neXtquotidiano: L’ammiraglio #Veri ritira la candidatura con il #M5S - Davidarmela : RT @PeppeMorano: Giggino ignorava che fosse già consigliere comunale L'ammiraglio Veri ritira la candidatura con il M5S - neXt Quotidiano… - patriziagatto3 : RT @notiveri: L’ammiraglio Veri ritira la candidatura con il #M5S: “A malincuore annuncio il ritiro della mia candidatura con il Movimento… - PeppeMorano : Giggino ignorava che fosse già consigliere comunale L'ammiraglio Veri ritira la candidatura con il M5S - neXt Quo… - Dottorchini : RT @neXtquotidiano: L’ammiraglio #Veri ritira la candidatura con il #M5S -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Sil', presentato al Tempio di Adriano - come primo ospite - tra i candidati esterni del Movimento 5nei collegi uninominali.è infattia Ortona, eletto con una lista civica."A malincuore annuncio il mio ritiro - spiega l'-, non ero al corrente della regola prevista dal Regolamento M5S che impedisce a chi ha già una carica elettiva di potersi candidare e proprio per questo non avevo ritenuto necessario informare di questa mia carica Luigi Di Maio".era stato candidato sindaco a Ortona da una coalizione di centrosinistra, mancando la vittoria. È stato comunque elettoe risulta ancora esserlo.