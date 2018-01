: RT @eleniabozzato: Più studio #estetica e più sento che la spirale del mio spirito assoluto si ingrandisce di ora in ora | #IUSVEpanicoesami - nicolabona_ : RT @eleniabozzato: Più studio #estetica e più sento che la spirale del mio spirito assoluto si ingrandisce di ora in ora | #IUSVEpanicoesami - antonio24121942 : @spe1977 @SergioGatteschi @PMO_W @Joeblac60777869 @Toni_Borlini @SilviaGatteschi @alexdelprete @Il_Vitruviano… - MonariPierluigi : La Spirale del Silenzio è una teoria elaborata da Noelle-Neumann, negli anni Settanta, secondo la quale i Media... - grmacchineforni : Vuoi aprire un panificio, una pizzeria o una pasticceria o più semplicemente desideri rinnovare l'arredamento del…… - venti4ore : La Spirale del Silenzio: come non manifestiamo le nostre opinioni -

Leggi la notizia su beppegrillo

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Ladelè una teoria elaborata da Noelle-Neumann, negli anni Settanta, secondo la quale i Media (TV in primis) hanno un effetto di persuasione sull’opinione pubblica. Una singola persona è disincentivata dall’esprimere la propria opinione se questa è percepita (anche erroneamente)contraria a quella della maggioranza. Questo produce un effetto ache non fa che crescere, poiché disincentiva a manifestare le proprie idee, fa chiudere la persona in un. Questo non fa che aumentare la percezione del soggetto di una opinione diversa da quella di tutti gli altri, che a sua volta aumenta ilin cui ci si rifugia, aumentando la segregazione sociale. Naturalmente la TV è il media con cui maggiormente si provoca questo effetto, ma vista la pervasività dei social network, non è da sottovalutare che anche questi canali possano provocare ...