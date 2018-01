La Sampdoria espugna l' Olimpico | Roma ko 1-0 Fischi da parte del pubblico

: RT @MassimoCaputi: Gran colpo della Sampdoria che con Zapata espugna l'Olimpico. La Roma esce tra i fischi fallendo l'opportunità di accorc… - IlarioDiGiovamb : RT @MassimoCaputi: Gran colpo della Sampdoria che con Zapata espugna l'Olimpico. La Roma esce tra i fischi fallendo l'opportunità di accorc… - mMeneschincheri : RT @MassimoCaputi: Gran colpo della Sampdoria che con Zapata espugna l'Olimpico. La Roma esce tra i fischi fallendo l'opportunità di accorc… - allegra134 : Psicodramma Roma, la Sampdoria espugna l'Olimpico - oneto81 : RT @MassimoCaputi: Gran colpo della Sampdoria che con Zapata espugna l'Olimpico. La Roma esce tra i fischi fallendo l'opportunità di accorc… - MassimoCaputi : Gran colpo della Sampdoria che con Zapata espugna l'Olimpico. La Roma esce tra i fischi fallendo l'opportunità di a… -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Laè in una crisi senza fine: i giallorssi hanno perso per 1-0, in casa, contro ladi Marco Giampaolo che ora è solo a meno quattro proprio dalla squadra di Eusebio Di Francesco. La partita è stata giocata su ritmi molto alti con le due squadre che si sono divise i tempi: il primo a totale appannaggio dei blucerchiati, il secondo dei giallorossi che sono però stati puniti da Zapata all'80'. La, nel primo tempo, ha anche fallito un calcio di rigore con Florenzi e i due protagonisti assoluti sono stati proprio Viviano ed Alisson. Con questo successo lasale a quota 37 punti,a quota 41.Nel primo tempo è laa fare la partita, mentre lasoffre terribilmente la pressione della squadra di Giampaolo. Tra il 9' e l'11' Caprari e Zapata fanno venire i brividi ad Alisson che al 17' deve salvare tutto sul tiro di ...