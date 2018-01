: La fotocamera intelligente Google Clips è già esaurita - filmring : La fotocamera intelligente Google Clips è già esaurita - GiorgioPStream : La fotocamera intelligente Google Clips è già esaurita - MISTERO_MISTERI : La fotocamera intelligente Google Clips è già esaurita -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) È successo tutto nel corso di poche ore, questo weekend: dopo mesi dall’annuncio ufficiale di ottobreha deciso di mettere in vendita, senza troppo clamore, le sue mini fotocamere con intelligenza artificiale; purtroppo sono bastate poche ore perché i gadget, disponibili direttamente presso il sito statunitense del produttore, finissero già temporaneamente esauriti. Proposta nel corso dell’evento di lancio diPixel 2 e Pixel 2 XL, laera comunque riuscita a catturare l’attenzione di presenti e appassionati per una serie di peculiarità: estremamente compatto (pesa solo 60 grammi), il gadget per scattare foto e video di qualità superiore punta infatti su un algoritmo di intelligenza artificiale battezzato Moment IQ e incorporato nella circuiteria di bordo. A catturare le immagini sono chiaramente il sensore da 12 Mpixel e la lente ...