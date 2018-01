La famiglia italiana che vende casa per fare il giro del mondo in barca a vela

: #ChiamamiColTuoNome è un film straordinario: l’estate in una splendida provincia italiana, gli anni ‘80, la magia d… - MonicaPaviotti : #ChiamamiColTuoNome è un film straordinario: l’estate in una splendida provincia italiana, gli anni ‘80, la magia d… - IleanaRiparbel5 : RT @PanariellinaIda: @vitaindiretta @RaiUno Sono completamente innamorata di #romanzofamigliare ed incredibile la bravura di @farchibugi di… - Alessan98276380 : @matteorenzi spin-doctor? e cosa significa? guarda che siamo in italia, qua ci si esprime in lingua italiana...ques… - merypcok : RT @FRotundoUnital: Sono Francesco Rotundo e questa è la mia famiglia: mia sposa Antonia e i miei figli Romina, Laura e Franqui. Lavoro per… - FRotundoUnital : Sono Francesco Rotundo e questa è la mia famiglia: mia sposa Antonia e i miei figli Romina, Laura e Franqui. Lavoro… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Mollare tutto, prendere unae girare il. A sentirla così sembra una frase campata per aria, una di quelle che spesso si sente dire nei momenti di sconforto ma che nella maggior parte dei casi rimane un’utopia. Non per laPortesan di Novara però, che ha davvero deciso di lasciare tutto e girare ilin. La storia di questacoraggiosa ha fatto ildel web perché non si tratta di giovani senza lavoro in cerca di fortuna ma di marito, moglie, due figli e due gatti con unae lavoro stabile e senza problemi economici. Semplicemente volevano cambiare vita, almeno per un paio d’anni. Lache molla tutto e viaggia incon 2 figli e due gatti Fabio e Marina, lui informatico di 38 anni e lei store manager di 30 anni, due figli, Valerio di 10 anni e Leilani di 3, e due gatti Vicky e Pancho. Unacome tante che ha davvero ...