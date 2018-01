La creazione di un embrione uomo-animale potrebbe portare una nuova speranza

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Alcuni scienziati del Salk Institute of Biological Studies hanno raggiunto un nuovo importante traguardo nel mondo della scienza: sono riusciti a creare unibrido, per l'esattezza hanno combinato le cellule staminali umani con l'di un maiale per dar vita al primodi-maiale. L'è stato successivamente nell'utero di una scrofa per permettergli di crescere. Dopo sole quattro settimane l'aveva già sviluppato alcuni tessuti, precursori di organi molto importanti, dl cuore, fegato e neuroni. L'annuncio è stato fatto tramite la rivista Cell e l'impresa è stata definita come assolutamente innovativa perché un giornoalla produzione di organi trapiantati. L'obiettivo di Juan Carlos Izpisua Belmonte, uno dei ricercatori che ha partecipato alla ricerca, ha dichiarato che questo è solo un piccolo passo verso la produzione di tessuti ...