La busta che blocca lo smartphone | per il bene di tutti

Fabrizio e Ilaria contro Michelina/ C'è posta per te 2018 - figlio e nuora chiudono la busta : pubblico furioso! : Fabrizio e Ilaria contro Michelina a C'è posta per te 2018, figlio e nuora chiudono la busta alla donna ma il pubblico è furioso: "È una vergogna!"(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 00:02:00 GMT)

Michelina e la nuora Ilaria - il figlio Fabrizio chiude la busta a C’è posta per te : Maria De Filippi insiste ma fallisce : C’è posta per te: finisce male la storia di Michelina e del figlio Fabrizio e la nuora Ilaria A C’è posta per te non mancano le storie irrisolte. L’ultima? Quella di Michelina, che è stata respinta dal figlio Fabrizio e dalla nuora Ilaria. La donna ha scritto al programma di Maria De Filippi per riallacciare i rapporti […] L'articolo Michelina e la nuora Ilaria, il figlio Fabrizio chiude la busta a C’è posta per te: ...

Sacchetti bio - perché pesare ogni singolo articolo senza imbustarlo è una sciocchezza (e costa di più) : Molto probabilmente tra una manciata di giorni nessuno ci farà più caso e nessuno - tra quelli che oggi condividono con fierezza su Facebook e su Twitter un'arancia o una banana non imbustata - sfogherà più la propria...

Sacchetti a pagamento - perché pesare ogni singolo articolo senza imbustarlo è una sciocchezza pazzesca (e costa di più) : Molto probabilmente tra una manciata di giorni nessuno ci farà più caso e nessuno - tra quelli che oggi condividono con fierezza su Facebook e su Twitter un'arancia o una banana non imbustata - sfogherà più la propria...

Il caso dei sacchetti biodegradabili a pagamento : tra bufala Renzi e costi sulla busta della spesa : In queste ore si parla moltissimo dei sacchetti biodegradabili a pagamento, considerando che la percezione di tanti consumatori è che si tratti di una bufala, magari legata ad una figura come Renzi stando a diversi quesiti che si possono individuare sui social. Solitamente noi di OptiMagazine siamo soliti individuare le notizie fake proprio per mettere in guardia i nostri lettori, ma quella delle buste della spesa a pagamento a quanto pare è ...

Stipendi calciatori Serie A : quanto guadagnano le stelle del Campionato italiano? Bonucci e Higuain i più ricchi - che busta paga per Dybala e Donnarumma : Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci sono i calciatori più pagati della Serie A. L’attaccante argentino in forza alla Juventus e il difensore passato al Milan quest’estate percepiscono due ingaggi identici: 7,5 milioni di euro a stagione (netti) a cui poi aggiungeranno i rispettivi introiti dagli sponsor. Gli ingaggi delle due stelle influiscono in maniera determinante sul monte Stipendi delle rispettive squadre: quello più alto in ...

L'amara sorpresa in busta paga per i pompieri del Rigopiano e del sisma 'più tasse che stipendio' : Negli ultimi anni infatti si è trovato nelle situazioni più complesse che il territorio e la cronaca italiana abbiano offerto. Terremoti, valanghe, alluvioni. Leggi anche: Vicenza: auto piomba sulla ...