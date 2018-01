Kirby Battle Royale | ecco un nuovo trailer

Kirby Battle Royale : la demo è ora disponibile : Nintendo of America ha caricato oggi una demo gratuita per Kirby Battle Royale per Nintendo 3DS, riferisce Mynintendonews.La demo è disponibile sul 3DS eShop mentre il gioco, Kirby Battle Royale, verrà lanciato il 19 gennaio. Come se non bastasse, Meta Knight e le monete che raccoglieremo in gioco potranno essere trasferiti alla versione completa del gioco, qualora decidessimo per l'acquisto.Approfitterete anche voi di questa occasione per ...