Juve | Allegri | ' La Coppa Italia? Noi non snobbiamo niente'

Juve - Allegri : "Vogliamo la quarta finale di fila" : Il tecnico alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia: "Possibile operazione per Cuadrado? In ogni caso la squadra rimane questa"

CALCIOMERCATO JuveNTUS / News - Allegri fa il punto : anche senza Cuadrado andiamo bene così (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS News, ultime sulla squadra di Massimiliano Allegri: il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa affermando che la rosa è al completo nel reparto offensivo(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:36:00 GMT)

Juventus - Allegri in conferenza : la replica ad Higuain - le polemiche sul Var - la situazione di Cuadrado e l’ipotesi turnover : Archiviata la vittoria di Verona contro il Chievo, per la Juventus è già tempo di pensare alla gara di Coppa Italia con l’Atalanta, sfida valida per la semifinale di andata. Il primo round si giocherà a Bergamo. Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa replicando subito a quando detto da Higuain: “Ha ragione ha dire che se sta vicino alla porta segna di più. Ha da migliorare le condizioni generali. E’ sempre ...

Juve - Allegri : "Atalanta grande realtà. Ci serve un gol in trasferta" : "Atalanta? È una gara diversa da quella di campionato, dove uscimmo anche dalla partita. Qui dobbiamo segnare in trasferta, sapendo di affrontare una realtà di questo campionato, faccio i complimenti ...

Juventus - Allegri si gode la vetta (provvisoria) e snobba il Napoli : “la gara con il Bologna? Ecco cosa farò” : Il successo ottenuto dalla Juventus contro il Chievo al ‘Bentegodi’ ha permesso ai bianconeri di salire momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa di vedere cosa farà il Napoli oggi pomeriggio al ‘San Paolo’ nella gara contro il Bologna. Un match che Massimiliano Allegri non guarderà come ammesso dal tecnico bianconero ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Napoli? Domani ho allenamento, prepariamo ...

Chievo-Juventus - Allegri : “Arbitro con personalità”. Maran : “Inesistente l’espulsione di Cacciatore” : Chievo-Juventus, Allegri: “Arbitro con personalità”. Maran: “Inesistente l’espulsione di Cacciatore” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Juventus – Al termine del match vinto al Bentegodi contro il Chievo il tecnico della Juventus, Allegri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Chievo-Juventus, PARLA Allegri ...

Juve : Allegri - vittoria importante : È stata una vittoria bella e importante, specialmente perché arriva ancora in trasferta'': così ai microfoni di Premium Sport l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo ...

Allegri : 'Juventus - dobbiamo migliorare. Buffon titolare in Coppa' : È stata una vittoria bella e importante, specialmente perché arriva ancora in trasferta': così ai microfoni di Premium Sport l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo ...

La Juve vince facile contro il Chievo. Allegri : 'Risultato importante' : È stata una vittoria bella e importante, specialmente perché arriva ancora in trasferta'': così ai microfoni di Premium Sport l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo ...

Juventus - Allegri deluso dalla prestazione della squadra poi annuncio su Buffon : Brutta prestazione della Juventus nella gara di campionato contro il Chievo, ecco l’analisi di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “bisognava velocizzare il gioco e accelerare per colpire a rete. Trasmissione della palla lenta, poche volte saltavamo l’uomo. Non sempre l’abbiamo fatto. Importante era vincere e l’abbiamo fatto. Allunghiamo su quelle squadre dietro e ci teniamo in scia al Napoli. Bernardeschi? Avevo già ...

Questa è una Juventus da scudetto? Troppo brutta per essere vera ma vince contro il Chievo (in 9) : la partita verrà ricordata per le ‘manette’ di Cacciatore - forse è meglio così per Allegri… [FOTO] : 1/15 LaPresse/Spada ...

Chievo-Juventus : Allegri limita il turnover : Juve a Verona contro il Chievo con un unico obiettivo in testa: portare a casa i 3 punti. Questo il piano di Massimiliano Allegri prima del terribile ciclo che parte martedì 30 con l'andata della ...

Buffon parla del futuro e non ‘cita’ Allegri : forse perchè dalla prossima stagione non sarà l’allenatore della Juventus? : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Chievo, l’obiettivo almeno momentaneamente è quello di sorpassare il Napoli e volare al primo posto della classifica. Nel frattempo hanno fatto un pò di scalpore le dichiarazioni del portiere Buffon: “incontrerò presto il presidente Andrea Agnelli e ne parleremo. Voglio il bene della squadra, capire che tipo di vestito posso indossare, se la Juventus pensa che io possa essere ...

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? Qui sto bene. Buffon non sarà titolare col Chievo' : La vittoria contro il Genoa ha consentito alla Juventus di rimanere in scia rispetto al Napoli primo in classifica, adesso i bianconeri sono attesi dal test Chievo Verona. In vista della semifinale d'...