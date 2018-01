Judo | Elio Verde annuncia il ritiro dalle competizioni

Judo - Grand Prix L’Aia 2017 : nove azzurri in gara - Elio Verde torna in nazionale : Da venerdì 17 a domenica 19 novembre, si terrà la prima edizione del Grand Prix de L’Aia, nuova tappa olandese del World Tour che va a rinverdire la tradizione della vecchia Coppa del Mondo di Rotterdam. Tra i quarantasei Paesi in gara, ci sarà anche l’Italia, che schiererà nove Judoka. La principale novità per i colori azzurri è il rientro sui tatami internazionali di Elio Verde, che non si vedeva dalla sconfitta nel derby con Fabio ...