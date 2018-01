Judo | Campionati Italiani Assoluti 2018 | Rosalba Forciniti torna e vince | sesto centro

: RT @OA_Sport: Rosalba #Forciniti infinita! Tutti i risultati dei Campionati Italiani femminili di #judo - Antorosty : RT @OA_Sport: Rosalba #Forciniti infinita! Tutti i risultati dei Campionati Italiani femminili di #judo - OA_Sport : Rosalba #Forciniti infinita! Tutti i risultati dei Campionati Italiani femminili di #judo - venadimaida : Rosalba Forciniti vince il tricolore - GiornaleLORA : Forciniti torna alle gare dopo quattro anni e due figli e trionfali campionati Assoluti di Judo 2018 -… - EmanueleCimino3 : RT @PROGAMETATAMI: Lo spettacolo dei Campionati Italiani Assoluti Judo 2018! #AssolutiJudo2018 #judo -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Il programma delle sette categorie femminili ha concluso ad Ostia idi. La protagonista assoluta della giornata è stata, medagliata di bronzo olimpica a Londra 2012, che a trentuno anni ha deciso dire sul tatami. Ritiratasi nel 2014, la cosentina è andata a conquistare il suo quinto titolo assoluto in carriera nella categoria 52 kg, otto anni dopo l’ultimo: “Rire sul tatami e gareggiare è stata la cosa più naturale che mi potesse capitare – ha dichiarato l’atleta attraverso il sito federale -, è stato come se non l’avessi mai lasciato, come un grande amore che non ti scordi mai. Se penso di continuare? Non lo so, adesso voglio andare a casa, stare con i miei figli, la famiglia, domani è un altro giorno. Ci tengo però a ringraziare la mia famiglia, le amiche, la mia nuova società, il Banzai Cortina, che ...