Italia Nostra | Zingaretti arresti crollo villini storici

Trattativa - i pm : “Nel ’94 Cosa nostra appoggiò Forza Italia. Tra Dell’Utri - Berlusconi e la mafia rapporto paritario” : Il rapporto tra Marcello Dell’Utri, Silvio Berlusconi e Cosa nostra, definito dalla corte di cassazione come “paritario“. La nascita di Sicilia Libera e l’intenzione dei boss di entrare direttamente in politica. Il cambio di cavallo dei padrini che puntano tutto sulla neonata Forza Italia. E quindi il patto siglato dai boss alla fine del 1993 con l’ex senatore: le stragi si interrompono, tra Stato e mafia torna la ...

Mafia : pm trattativa - nel '94 Cosa nostra appoggiò Dell'Utri e Forza Italia (2) : (AdnKronos) - "Il collaboratore Cannella ha riferito anche che 15 giorni prima della scadenza per la presentazione delle liste elettorali per le politiche del 1994 - prosegue il pm Del Bene - si rivolse a Leoluca Bagarella per avere la possibilità di inserire un candidato del suo movimento 'Sicilia

Mafia : pm trattativa - nel '94 Cosa nostra appoggiò Dell'Utri e Forza Italia : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - Alla fine del 1993 il boss mafioso Leoluca Bagarella, cognato del capoMafia Totò Riina, "sa della discesa in campo di Silvio Berlusconi per le politiche del 1994 e decide dirottare il suo sostegno a Forza Italia, e di fatto decide di dare sostegno a Marcello Dell'Utri

Gli effetti del clima sulla nostra salute - un Italiano su quattro soffre per il tempo : 'Professione pizzaiolo, un mestiere che non conosce crisi' 3 Nuovo caso di illecito bancario: recuperati da TutelaTi 4700 euro non rimborsati a un carabiniere 4 Studenti alla scoperta delle interfacce ...

Sara e Marti #LaNostraStoria - dal 5 febbraio su Disney Channel una nuova serie tutta Italiana : Sara e Marti #LaNostraStoria andrà in onda in prima visione assoluta dal 5 febbraio da lunedì al venerdì alle 20.10 su Disney Channel (canale 613 disponibile solo su Sky)

“Con la nostra start up in Italia lavoriamo in tutto il mondo. Senza ritmi forsennati” : Per tanti, tantissimi che se ne vanno, c’è qualcuno che resta e che dall’Italia cerca di far arrivare la propria voce nel mondo. È il caso di Pagination, start up di Castelfranco Veneto (Treviso) che si occupa di creare cataloghi per le aziende: “Grazie alla filosofia del cloud riusciamo a lavorare in tutto il mondo, quando sono i dati a viaggiare è molto più semplice”, spiega il fondatore Luca Reginato. Informatico di professione, già una ...

Fontana : 'L'Italia non può accettare tutti gli immigrati - la nostra razza bianca è a rischio' : L'Italia non può 'accettare tutti' gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio Padania. 'Qui non è questione ...

Fontana : 'L'Italia non può accettare tutti gli immigrati - la nostra razza bianca è a rischio' : L'Italia non può 'accettare tutti' gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio Padania. 'Qui non è questione ...

Migranti - Di Maio : “Prima politiche di sostegno alle famiglie Italiane”. Salvini : “Meglio tardi che mai - è la nostra idea” : “Il problema è che in tutti questi anni le politiche dalla famiglia sono state totalmente ignorate e oggi quando hai un figlio è un problema tuo. Lo dico con il massimo della moderazione e senza fare polemiche, ma non voglio rassegnarmi all’idea che siccome ci sono poche nascite dobbiamo favorire l’immigrazione. Prima lavoriamo alle politiche di sostegno alle famiglie italiane“. Sceglie la Giornata internazionale dei ...

Centrodestra. Anche in Umbria Energie per l'Italia correrà da sola. Forza Italia osteggia la partecipazione nostra alla coalizione : Ma Energie per l'Italia ha una propria individualita politica che di fatto è la vera novità del cdx pronta a raccogliere quei voti che il cdx ha perso per strada in questin anni. E' la vera arma ...

Geografia - ecco le “mappe cognitive” : l’Italia e l’Europa viste dalla nostra mente non sono come nella realtà : È più a est Bologna o Roma? Catania o Venezia? Ed è più a nord Cagliari o Taranto? Londra o Berlino? Le risposte giuste sono Roma, Catania, Taranto e Berlino. Vi sembra strano? Non siete i soli. Due ricercatori, dell’Università di Bologna e dell’Università di Aarhus (Danimarca), hanno indagato le mappe cognitive che la nostra mente utilizza per rappresentare lo spazio. Mappe che, stando ai risultati, sono spesso parecchio diverse rispetto alla ...

Italia - test con la Francia. Bertolini : 'Test utile per la nostra crescita' : Il nuovo anno della Nazionale femminile si aprirà con l'amichevole di lusso contro la Francia. Il confronto con le transalpine di Corinne Diacre si giocherà il prossimo 20 gennaio all'Orange Vélodrome ...

Perugia - conto alla rovescia per il via ai cantieri dello studentato di San Bevignate. Italia Nostra : 'Il mostro si rifà vivo' : ... e che chi interpreta davvero i cittadini e la loro indignazione torni come allora a mobilitare tutti senza esitazioni contro questo gravissimo pericolo al paesaggio, alla storia e alla economia di ...

MERAVIGLIE - LA PENISOLA DEI TESORI/ Pagelle - Alberto Angela : vantiamoci della nostra Italia : MERAVIGLIE, la PENISOLA dei TESORI, le Pagelle della prima puntata in onda su Rai 1 con Alberto Angela: viaggio lungo lo stivale alla ricerca dei patrimoni UNESCO(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 21:23:00 GMT)