L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – ...

Alessia Marcuzzi e Mara Venier attaccano Eva Henger all’Isola : Mara Venier e Alessia Marcuzzi contro Eva Henger all’Isola dei Famosi L’attacco di Eva Henger avvenuta all’Isola nei confronti di Francesco Monte hanno dato molto fastidio ad Alessia Marcuzzi e Mara Venier, le quali hanno voluto dire la loro in diretta. La nomination dell’ex tronista di Uomini e Donne nei confronti dell’ex pornostar non è stata digerita da Eva, tanto che questa ad inizio puntata ha affermato che ...

Alessia Marcuzzi/ Il pubblico si interroga : quale sarà il tormentone di quest'anno? (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi, la conduttrice ha riscontrato un forte consenso da parte del pubblico nella prima puntata della settimana scorsa. Cosa accadrà invece stasera? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:11:00 GMT)

Isola di Alessia Marcuzzi : scatta un bacio? : Il giorno 22 gennaio 2018 è andato in onda il nuovo reality show di Canale 5 condotto dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. In questi giorni il programma targato Mediaset è riuscito a regalare alcune emozioni a tutti quei telespettatori che si trovano di fronte al teleschermo a guarda continuamente le puntate del Day time che vengono trasmesse in televisione. Al momento il concorrente che sta regalando molti colpi di scena a tutti i suoi fan è ...

Alessia Mancini/ Video - Flavio Montrucchio sui social : "Lo scorfano? Abbinatelo bene!" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini si è resa protagonista di una furiosa lite con Cecilia Capriotti per una banale sigaretta all'Isola dei Famosi 2018. Sono volate parole grosse...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Alessia Marcuzzi svela chi ha abbandonato L’Isola dei Famosi : Chiara Nasti dice addio all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi Stasera andrà in onda la seconda puntata dell’Isola 13. E a poche ore di distanza, ecco arrivare una notizia, che ha lasciato a bocca aperta i numerosi telespettatori. Cosa è successo? Chiara Nasti ha abbandonato L’Isola dei Famosi. Al momento non è dato sapere il motivo per cui la naufraga abbia preso una decisione così perentoria, ma probabilmente il maltempo ...

Paola Di Benedetto vs Alessia Mancini / L'ex letterina detta legge con i colleghi? (L'Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto vs Alessia Mancini, L'ex Madre Natura di Ciao Darwin attacca L'ex letterina di Passaparola e il clima si fa incandescente: Vuole avere sempre ragione. (L'Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 08:09:00 GMT)

ALESSIA MANCINI/ Sola contro tutti : le liti con Cecilia Capriotti e Chiara Nasti (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MANCINI si è resa protagonista di una furiosa lite con Cecilia Capriotti per una banale sigaretta all'ISola dei Famosi 2018. Sono volate parole grosse...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 07:06:00 GMT)

Chiara Nasti si ritira?/ Dalla lite contro Alessia Mancini alla mancanza del fidanzato (Isola dei famosi 2018) : Chiara Nasti dopo aver chiarito con Marco Ferri è scontro con Alessia Mancini. Intanto i giorni sull'Isola dei famosi 2018 si fanno sempre più duri e minaccia di ritirarsi(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:40:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI / La conduttrice ha riscontrato un forte consenso al ritorno in tv (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI, la conduttrice ha riscontrato un forte consenso da parte del pubblico nella prima puntata della settimana scorsa. Cosa accadrà invece stasera? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:14:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Seconda puntata del 29 gennaio 2018 – ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini e Paola Di Benedetto - primi litigi : Monte però è soddisfatto! : Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:54:00 GMT)

Isola - Chiara Nasti vs Alessia Mancini : 'è uno scorfano' - le parole al veleno Video : Lo scorso lunedì, 22 gennaio, è stata trasmessa la prima diretta ufficiale de L'#Isola dei Famosi 2018, che ha visto il bel naufrago Francesco Monte aggiudicarsi il tanto ambito titolo di 'Mejor' naufrago della prima settimana del gioco honduregno. Chiara versus Alessia: la fashion-blogger minaccia di abbandonare il gioco made in Honduras; le battute al vetriolo A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata ufficiale della tredicesima ...

Chiara Nasti vs Alessia Mancini/ È lite all'Isola dei Famosi 2018 : Amaurys Perez fa da paciere? : Chiara Nasti lancia una frecciatina a distanza ad Alessia Mancini, paragonandola ad un pesce scorfano. Dall'Isola dei Meor, l'ex velina ignora tale diChiarazione ma...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:50:00 GMT)