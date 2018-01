Isola dei Famosi | la rivelazione choc della Henger | Monte ha portato la droga sull' Isola

L’Isola dei Famosi : Daniele Bossari smaschera la Henger? : Eva Henger nella bufera all’Isola dei Famosi: la rivelazione di Daniele Bossari E’ da poco iniziata la seconda puntata de L’Isola 13, e ci sono già state innumerevoli polemiche. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi si è collegata immediatamente con l’Honduras per parlare con i due nominati di questa settimana: Eva Henger e Marco Ferri. E in questa circostanza la famosa ex attrice di film per adulti ha fatto una clamorosa ...

Francesco Monte si è fatto una canna?/ Eva Henger all'Isola dei Famosi 2018 : "ha portato la droga" : Eva Henger, nominata da Francesco Monte, nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018, lancia pesanti accuse sulla presenza di droga prima dell'inizio del gioco(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:36:00 GMT)

SIMONE BARBATO - Isola dei FAMOSI 2018/ Chi è il Mimo di Zelig? Da stasera "fantasma" in Honduras : SIMONE BARBATO, nuovo concorrente dell'ISOLA dei FAMOSI 2018, assieme ad Elena Morali. Sarà, inizialmente, un ISOLAno fantasma per rubare il cibo agli altri concorrenti in gara(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Francesca Cipriani / Ancora in lacrime in diretta : "Sono giorni che non mangio!" (L'Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani si ritira? Per la showgirl è stata una prima settimana tra malori e polemiche. Cosa sceglierà di fare nonostante le difficoltà dei primi giorni? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:20:00 GMT)

EVA HENGER - IN NOMINATION/ Accusa shock a Francesco Monte per vendetta? Parla Bossari (Isola dei Famosi 2018) : Eva HENGER, l'ex attrice a luci rosse è al televoto con Marco Ferri. Sarà eliminata o andrà avanti la sua avventura in Honduras dopo i battibecchi di questo inizio? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:06:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 / Diretta e eliminato - Eva Henger : Francesco Monte ha portato droga (Seconda puntata) : ISOLA dei FAMOSI 13, anticipazioni e Diretta 29 gennaio 2018: durante la seconda puntata uno tra Eva Henger e Marco Ferri dovrà abbandonare l'Honduras, chi uscirà?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 22:03:00 GMT)

Stefano De Martino / Video - complimenti da Mara Venier : il nuovo look piace! (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:58:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - seconda puntata del 29 gennaio in diretta. Eva choc contro Francesco Monte : «Hai fumato marijuana per tre giorni» : Isola dei Famosi 2018 seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e, puntuale, qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della seconda puntata di lunedì 29 gennaio 21.39: La voce narrante dell’Isola dei Famosi dà il via ...

Giucas Casella a L’Isola dei Famosi 2018 : scheda e curiosità : Illusionista e personaggio televisivo, Giucas Casella è uno dei naufraghi protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella è uno dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2018. Per il noto illusionista non è la prima esperienza da naufrago visto che diversi anni fa, per la precisione nel 2008, era già partito alla conquista dell’Honduras ma fu costretto a ritirarsi per problemi di ...

Simone Barbato - Isola dei Famosi 2018/ Chi è il Mimo di Avanti un altro : da stasaera nuovo naufrago : Simone Barbato, nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, assieme ad Elena Morali. Sarà, inizialmente, un Isolano fantasma per rubare il cibo agli altri concorrenti in gara(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:41:00 GMT)

Paola Di Benedetto/ Il bacio con Francesco Monte fa gioire i fan ma... (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto, continuerà il flirt dell'ex Madre Natura di Ciao Darwin con l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte? Le telecamere sono tutte per lei. (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:28:00 GMT)

Isola dei famosi - Mara Venier in versione dominatrice prima della trasmissione : Mara Venier all'Isola dei famosi si diverte come una ragazzina alle prime apparizioni in tv. La signora della televisione italiana a 67 non perde un colpo e si mostra su Instagram mentre gioca con lo ...

Mara Venier/ Ma chi sta calpestando dietro le quinte l'opinionista? Foto (Isola dei Famosi 2018) : Mara Venier, le risate con l'opinionista non mancano proprio mai. Anche in questa edizione tornerà a con spoiler ad anticipare cose che in realtà non dovrebbe dire. (L'isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:22:00 GMT)