Isola dei Famosi | il toscano Filippo Nardi trova l’amore

Isola dei Famosi - scatta il primo bacio tra Francesco e Paola : "Prendo la partecipazione all’Isola come un percorso, per riflettere su quello che è successo. Non vado là per cercare l’amore". Queste le ultime parole famose di Francesco Monte, pronunciate poche ore prima di...

Isola dei Famosi 2018 - diretta streaming oggi 29 gennaio seconda puntata : social - come votare : ... video, in maniera veloce; " scegliere un naufrago preferito per poter ricevere delle notifiche personalizzate, che lo tengano informato sul personaggio scelto; " votare; " seguire il live streaming ...

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO SI SONO BACIATI/ Video - la reazione del web (Isola dei Famosi 2018) : All'Isola dei Famosi 2018 è ufficialmente nata la prima coppia: FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO si SONO BACIATI di notte, sotto le coperte.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Craig Warwick / "Non dobbiamo combattere con l’isola - ma vivere con l’isola" (Isola dei famosi 2018) : Craig Warwick è uno dei naufraghi dell’isola dei famosi 2018. Dopo lo scontro con Giucas Casella, cosa succederà nella seconda puntata in onda questa sera su Canale 5?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:40:00 GMT)

Eva Henger - in nomination/ La figlia Mercedesz minacciata dai fan di Francesco Monte? (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger, l'ex attrice a luci rosse è al televoto con Marco Ferri. Sarà eliminata o andrà avanti la sua avventura in Honduras dopo i battibecchi di questo inizio? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 seconda puntata riassunto : eliminati e nominati : Isola DEI Famosi 2018 seconda puntata. Dopo un inizio davvero scoppiettante, è tornato il reality show di sopravvivenza con la seconda puntata su Canale 5 lunedì 29 gennaio 2018. Ecco tutto quello che è successo durante la puntata, tra eliminati, sorprese, prove e nuove nomination. SCOPRI TUTTO SU #Isola2018 Isola Dei Famosi 2018 seconda puntata riassunto La seconda puntata dell’ Isola Dei Famosi 2018 sarà ricca di momenti ...

Amaurys Perez / Lo scontro con Franco Terlizzi : dopo le polemiche arriva la pace? (Isola dei Famosi 2018) : Amaurys Perez si lascia andare con Giucas Casella ad una stralunata gara sullo sfondo dell'Isola dei Famosi 2018, tra lo stupore generale e l'imbarazzo di Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Chi è Francesca Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...

Filippo Nardi / Le privazioni - la noia e la love story con Bianca Atzei (Isola dei Famosi 2018) : Filippo Nardi, l'ex gieffino ha trovato l'amore in Honduras? Un flirt con Bianca Atzei di cui si parlerà molto stasera durante l'appuntamento su Canale 5. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:19:00 GMT)

Jonathan Kashanian / Il naufrago provato dalla fame e... dal testosterone! (Isola dei Famosi 2018) : L’ex gieffino Jonathan sull’isola dei Famosi nelle vesti di esperto pescatore. La sua reazione al primo pesce pescato è diventata virale sui social. Il confronto con Rosa Perrotta.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:08:00 GMT)

Isola dei Famosi : è già scattato un bacio? Video : L'Isola dei Famosi è iniziata con grande successo di pubblico lunedì 22 gennaio, in diretta su Canale 5, presentata da Alessia Marcuzzi. Gli opinionisti in studio in questa nuova edizione sono Mara Venier e Daniele Bossari, vincitore del Grande Fratello Vip. Da subito si sono potute vedere situazioni molto accese [Video] tra i naufraghi del reality, dalle nomination 'strategiche', alle liti, alle lacrime dei più giovani, al temperamento dei vip ...

Giucas Casella / Il dispiacere dopo l'addio di Chiara Nasti (Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella dopo essere stato il peggior nella prova del fuoco è stato protagonista della settimana con il suo improbabile tentativo di fare del sushi a regola d’arte.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018/ Diretta - eliminato e nomination : la confessione di Karina Cascella (seconda puntata) : ISOLA dei FAMOSI 13, anticipazioni e Diretta 29 gennaio 2018: durante la seconda puntata uno tra Eva Henger e Marco Ferri dovrà abbandonare l'Honduras, chi uscirà?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:50:00 GMT)

News Isola dei Famosi - Perez contro Franco : scontro acceso tra i naufraghi : Perez contro Franco: lite accesa tra i due naufraghi all’Isola dei Famosi Condizioni climatiche e scarsezza del cibo stanno mettendo a dura prova i nervi e la pazienza dei naufraghi sull’Isola dei Famosi. Non è la prima volta, infatti, che in Honduras due o più concorrenti del reality si scontrano tra loro per via del […] L'articolo News Isola dei Famosi, Perez contro Franco: scontro acceso tra i naufraghi proviene da Gossip e ...