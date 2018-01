Jonathan Kashanian / Il naufrago provato dalla fame e... dal testosterone! (Isola dei Famosi 2018) : L’ex gieffino Jonathan sull’isola dei Famosi nelle vesti di esperto pescatore. La sua reazione al primo pesce pescato è diventata virale sui social. Il confronto con Rosa Perrotta.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:08:00 GMT)

Giucas Casella / Il dispiacere dopo l'addio di Chiara Nasti (Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella dopo essere stato il peggior nella prova del fuoco è stato protagonista della settimana con il suo improbabile tentativo di fare del sushi a regola d’arte.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018/ Diretta - eliminato e nomination : la confessione di Karina Cascella (seconda puntata) : ISOLA dei FAMOSI 13, anticipazioni e Diretta 29 gennaio 2018: durante la seconda puntata uno tra Eva Henger e Marco Ferri dovrà abbandonare l'Honduras, chi uscirà?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:50:00 GMT)

News Isola dei Famosi - Perez contro Franco : scontro acceso tra i naufraghi : Perez contro Franco: lite accesa tra i due naufraghi all’Isola dei Famosi Condizioni climatiche e scarsezza del cibo stanno mettendo a dura prova i nervi e la pazienza dei naufraghi sull’Isola dei Famosi. Non è la prima volta, infatti, che in Honduras due o più concorrenti del reality si scontrano tra loro per via del […] L'articolo News Isola dei Famosi, Perez contro Franco: scontro acceso tra i naufraghi proviene da Gossip e ...

FRANCESCA CIPRIANI / La naufraga dovrà confrontarsi con una prova segreta (L'Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI si ritira? Per la showgirl è stata una prima settimana tra malori e polemiche. Cosa sceglierà di fare nonostante le difficoltà dei primi giorni? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:40:00 GMT)

Isola dei Famosi : è già scattato un bacio? : L'Isola dei Famosi è iniziata con grande successo di pubblico lunedì 22 gennaio, in diretta su Canale 5, presentata da Alessia Marcuzzi. Gli opinionisti in studio in questa nuova edizione sono Mara Venier e Daniele Bossari, vincitore del Grande Fratello Vip. Da subito si sono potute vedere situazioni molto accese tra i naufraghi del reality, dalle nomination 'strategiche', alle liti, alle lacrime dei più giovani, al temperamento dei vip più ...

Isola dei Famosi - Francesco e Paola si sono baciati : Non è mai stato un mistero che tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto c'è una forte attrazione fisica e mentale. I due hanno iniziato a studiarsi durante il servizio fotografico a Milano, poi quando sono approdati nella villetta in Honduras il rapporto si è intensificato e infine sulle bianche spiagge dell'Isola dei Famosi è esplosa la passione. Francesco Monte e Paola Di Benedetto, dal primo giorno dell'inizio del reality, ...

CHIARA NASTI SI È RITIRATA DALL'Isola dei FAMOSI 2018/ Chi la sostituisce? Naufrago ancora “top secret” : CHIARA NASTI si è RITIRATA DALL'ISOLA dei FAMOSI 2018, chi la sostituisce? Naufrago ancora “top secret”, ma spuntano le prime ipotesi, come quella di un ripescaggio...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:11:00 GMT)

Marco Ferri - in nomination / Il web influencer conquista Jonathan Kashanian (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri, tra i personaggi più controversi e odiati dai naufraghi è al televoto con Eva Henger. Sarò il primo eliminato o riuscirà a rimanere in Honduras? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:09:00 GMT)

Chiara Nasti abbandona l'Isola dei Famosi e torna in Italia : 'Voleva ritirarsi già al terzo giorno' : Chiara Nasti dopo neanche una settimana di permanenza abbandona l' Isola dei Famosi . Instagram star, modella e blogger: riuscirà a rimanere offline? @Nastilove è una naufraga dell'#Isola! " Un post ...

L'Isola dei Famosi comunica che la blogger Chiara Nasti dice addio all'isola Video : L'#Isola dei Famosi 13, attraverso i siti ufficiali, comunica una sconvolgente notizia: un naufrago ha abbandonato L'Isola. Chi potra' mai essere? Si tratta della più giovane del gruppo: #Chiara Nasti. Chiara è una fashion blogger napoletana e si è mostrata tenace e pronta per affrontare i duri ritmi delL'Isola. Si sa che L'Isola mette alla prova l'animo di ognuno e indebolisce anche i cuori più freddi, come non poter colpire quello ...

Stefano De Martino/ Nuovo outfit per la diretta? "Qui non si batte chiodo!" (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 16:39:00 GMT)

Ecco il primo bacio all'Isola dei famosi! Ed è proprio lui il protagonista! : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati? all'Isola dei famosi 2018 è già scoppiato l'amore: i due naufraghi si sono avvicinati ancor prima di venire catapultati sulle spiagge dell'Honduras e stanno proseguendo la conoscenza. Le telecamere naturalmente li tengono puntati, visto che fra loro c'è del tenero, e nel daytime di oggi, 29 gennaio, si è intravisto un bacio! Francesco e Paola verranno interpellati a proposito di questo gesto ...

Mai dire Isola : la Gialappa’s commenta L’Isola dei Famosi su Italia1? : Mai dire Isola: su Italia1 il nuovo programma della Gialappa’s band? Sorpresa! Nella seconda serata di Italia1 potrebbe ben presto arrivare Mai dire Isola, spin off ironico curato dalla Gialappa’s Band e tutto dedicato a L’Isola dei Famosi 2018. Non ci si crede? Beh, a riportare la notizia oggi, lunedì 29 gennaio 2018, è Davide Maggio. Secondo il sito di televisione, il nuovo programma di Mediaset non vedrebbe la luce sin da ...