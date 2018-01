Isola 2018 anticipazioni stasera 29 gennaio | Chiara Nasti abbandona | Eva Henger eliminata?

Isola dei Famosi 2018 - anticipazioni seconda puntata : Chiara Nasti vicino al ritiro e nuovi naufraghi in arrivo : Nella puntata di questa sera: il primo eliminato tra Eva Henger e Marco Ferri, due nuovi concorrenti e il probabile abbandono di un naufrago.

Stefano De Martino/ Nuovo outfit per la diretta? I consigli di Bettarini (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:31:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - “un concorrente non ce l’ha fatta e lascia l’Honduras” : La seconda puntata de “L’Isola dei Famosi“, in programma lunedì 29 gennaio su Canale 5, si preannuncia scoppiettante. L’ultimo bollettino dall’Honduras: “Un concorrente del reality non ce l’ha fatta e, poche ore fa, si è auto eliminato lasciando la trasmissione”, ha scritto il giornalista Gabriele Parpiglia sui social, rilanciando la notizia svelata dal settimanale “Spy“. Chi sarà il naufrago ...

Isola dei Famosi 2018 : Elena Morali e un altro concorrente saranno i ‘naufraghi misteriosi’ : Elena Morali La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 è all’insegna di una sorta di ’staffetta’ tra chi lascia e chi arriva in Honduras. Se un concorrente sarà eliminato dal televoto (in corsa Marco Ferri ed Eva Henger) e un altro potrebbe abbandonare il reality, due new entry sono pronte a fare il loro ‘misterioso’ naufragio. Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, la conduttrice ...

POMERIGGIO 5/ Ospiti e anticipazioni 29 gennaio : speciale Isola dei Famosi 2018 : Esclusive di cronaca, Ospiti vip e lo speciale sull'Isola dei Famosi 2018, cosa ci aspetta nella nuova puntata di POMERIGGIO 5 di lunedì 29 gennaio? Ecco tutti i dettagli sulla diretta(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:34:00 GMT)

AMAURYS PEREZ/ Video - siparietto incredibile con Giucas Casella... (Isola dei Famosi 2018) : AMAURYS PEREZ si lascia andare con Giucas Casella ad una stralunata gara sullo sfondo dell'Isola dei Famosi 2018, tra lo stupore generale e l'imbarazzo di Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:16:00 GMT)

L’Isola dei Famosi 2018 : anticipazioni seconda puntata del 29 gennaio : L’Isola dei Famosi 2018: tutte le anticipazioni sulla seconda puntata del 29 gennaio Stasera, lunedì 29 gennaio, in prima serata su Canale5, torna L’Isola dei Famosi 2018. Secondo le anticipazioni, anche la seconda puntata, così com’è già stato per il debutto, sarà ricca di colpi di scena e di momenti inaspettati. Per prima cosa, cresce l’attesa dei telespettatori per scoprire se uno dei concorrenti abbandonerà o no ...

NADIA RINALDI/ Lo scontro con Francesca Cipriani e le polemiche (Isola dei famosi 2018) : NADIA RINALDI litiga con Francesca Cipriani all'Isola dei famosi. Nel frattempo Wanna Marchi esprime tutta la sua rabbia nei confronti dell'attrice romana.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:09:00 GMT)

JONATHAN KASHANIAN / Il Rambo che non t’aspetti (Isola dei Famosi 2018) : L’ex gieffino JONATHAN sull’isola dei Famosi nelle vesti di esperto pescatore. La sua reazione al primo pesce pescato è diventata virale sui social. Il confronto con Rosa Perrotta.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:58:00 GMT)

NINO FORMICOLA/ Video : "Io e Zuzzurro dei precursori della comicità" (Isola dei Famosi 2018) : NINO FORMICOLA parla della comicità del duo con Zuzzurro mentre è impegnato nel reality show L'Isola dei Famosi. Per Gaspare sarà un grande sfida. (Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:52:00 GMT)

CECILIA CAPRIOTTI/ Continua la diatriba con Eva Henger - ne rimarrà una sola? (Isola dei Famosi 2018) : CECILIA CAPRIOTTI, Continua la lite con Eva Henger: ne rimarrà una sola? Sicuramente il pubblico è divertito dalle continue polemiche e dalle battute a luci rosse. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:01:00 GMT)

DANIELE BOSSARI/ Acclamatissimo dopo il Gf Vip - ma c'è qualcuno che non lo vuole... (Isola dei Famosi 2018) : DANIELE BOSSARI, il conduttore è Acclamatissimo dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 2 eppure c'è ancora chi non lo vuole e il motivo è abbastanza singolare. (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:00:00 GMT)