Isola 2018 anticipazioni stasera 29 gennaio | Chiara Nasti abbandona | Eva Henger eliminata?

Isola 2018 - Francesco Monte squalificato dal gioco? : Francesco Monte squalificato all'Isola dei Famosi 2018? Nella seconda puntata serale è accaduto il finimondo: Eva Henger ha fatto una rivelazione shock che ha messo a serio rischio la partecipazione dell'ex tronista di Uomini e Donne al reality show. Delle accuse che non sono passate inosservate e che certamente non finiranno immediatamente nel dimenticatoio: se ne parlerà anche altrove, visto che Eva ha voglia di raccontare tutta la verità su ...

Chi è Francesca Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati all'Isola 2018 : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati? all'Isola dei famosi 2018 è già scoppiato l'amore: i due naufraghi si sono avvicinati ancor prima di venire catapultati sulle spiagge dell'Honduras e stanno proseguendo la conoscenza. Le telecamere naturalmente li tengono puntati, visto che fra loro c'è del tenero, e nel daytime di oggi, 29 gennaio, si è intravisto un bacio! Francesco e Paola verranno interpellati a proposito di questo gesto ...

Isola dei famosi 2018 - Cristiano Malgioglio si annoia : ‘Ho visto solo dieci minuti’ : I giudizi taglienti sono, insieme al ciuffo platino, i suoi segni distintivi. Non stupisce dunque che Cristiano Malgioglio abbia detto la sua sull’Isola dei famosi senza troppi giri di parole. L’artista, direttamente dal divano di casa, ha mostrato di non apprezzare granché la nuova edizione del reality sugli Isolani e ha addirittura scelto di guardare un film in egiziano dopo aver concesso all’Isola appena una decina di ...

FRANCESCO MONTE SCANDALO DROGA/ Isola dei famosi 2018 : Alfonso Signorini tuona sulla "legalizzazione tv" : Dopo la nomination di FRANCESCO MONTE, Eva Henger si "vendica" e lancia pesanti accuse all'ex tronista sull'uso di DROGA prima dell'inizio del reality. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Ugo Abbamonte/ Chi è il fidanzato di Chiara Nasti - lei via dall'Isola dei Famosi 2018 per gelosia? : La seconda diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ha alzato il velo su Ugo Abbamonte e il suo rapporto con Chiara Nasti tra gelosie e presenza ingombrante, è per lui che ha detto addio allo show(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 11:48:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Eva Henger è la prima eliminata - Chiara Nasti abbandona : In nomination Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. Si aggiungono due nuovi naufraghi: Elena Morali e Simone Barbato.

Isola dei Famosi 2018 - così i reality Mediaset “hanno scoperto” la marijuana : La fredda cronaca: ieri, martedì 30 gennaio, in diretta tv su Canale5, una ex pornostar di nome Eva Henger ha accusato un ex tronista di nome Francesco Monte di aver introdotto della marjiuana all’interno di un reality. Lo stato delle cose: per la marjiuana in tv è un grande momento. Prima spunta (o così dicono, ma la cosa non è stata confermata) ad Amici. Un gruppetto di ragazzi organizza un festino e fuma. Maria lo scopre, si incazza e ...

Ascolti TV | Lunedì 29 Gennaio 2018. Bene l’Isola (4.6 mln – 24.8%) - Romanzo Famigliare chiude al 19.8% (4 - 9 mln). Che Fuori Tempo Che Fa 9.7% : Isola dei Famosi, seconda puntata Su Rai1 l’ultima puntata della fiction Romanzo Famigliare - in onda dalle 21.34 alle 23.25 – ha conquistato 4.994.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 13 – in onda dalle 21.38 all’1.07 – ha raccolto davanti al video 4.661.000 spettatori pari al 24.8% di share (qui quello successo minuto per minuto – qui le accuse shock di Eva ...

Flavio Montrucchio vs Chiara Nasti/ Il marito di Alessia Mancini risponde con un video (Isola dei Famosi 2018) : Flavio Montrucchio risponde alle critiche di Chiara Nasti con un video in difesa della moglie Alessia Mancini, paragonata ad un pesce scorfano (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:27:00 GMT)

L’Isola 2018 : la madre di Cecilia Rodriguez attacca Francesco Monte : Francesco Monte dell’Isola dei famosi attaccato dalla mamma di Cecilia Ieri sera a L’Isola dei famosi Eva Henger ha attaccato Francesco Monte per aver fumato uno spinello durante la loro permanenza nel residence in Honduras. Dichiarazioni che hanno suscitato un certo stupore anche nella conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo mesi e mesi di attacchi social, chi spunta a schierarsi contro quanto avvenuto nella seconda puntata del reality ...

Cristiano Malgioglio Vs L'Isola dei Famosi 2018/ Il reality? "Meglio un film con Sharif su un canale egiziano" : Cristiano Malgioglio boccia il reality L'Isola dei Famosi 2018 e su Twitter ammette di aver guardato un film in egiziano, molto più interessante della diretta di canale 5.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 10:13:00 GMT)