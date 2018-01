Isaiah Haastrup come Charlie Gard

: RT @EmmanueleDiLeo: E' di poche ore fa la notizia che mentre l'Italia è intenta nelle spigolose questioni delle ultime ore per le... https:… - LaFrancaEffe : RT @EmmanueleDiLeo: E' di poche ore fa la notizia che mentre l'Italia è intenta nelle spigolose questioni delle ultime ore per le... https:… - TutteLeNotizie : Isaiah Haastrup, Alta Corte dà l’ok a staccare la spina contro il volere dei genitori -

(Di lunedì 29 gennaio 2018) Dopo, il caso del bambino inglese al centro di una lunga querelle giudiziaria, è la volta di un altro piccolo angelo,, a scuotere la coscienza non solo della società civile britannica.ha undici mesi ed è nato con un grave danno cerebrale alla nascita e riesce a sopravvivere solo grazie ai macchinari ai quali è attaccato costantemente. Staccate la spina Condizioni per le quali i medici del King's College Hospital, doveè ricoverato, hanno presentato istanza presso l’Alta Corta affinché permettesse loro di sospendere ogni trattamento clinico. Per i medici ci sono evidenti prove scientifiche che il piccolo non risponde alle stimolazioni.con il piccolo, anche perarriva, fredda e spietata, la sentenza dei giudici dell’Alta Corte del Regno Unito. Il giudice McDonald, pur dichiarandosi affranto nel prendere tale decisione, si è ...